08 Ocak 2020 21:46

EMO'dan Sibel Ünli açıklaması: Öğrencilere ücretsiz ulaşım ve barınma sağlanmalı

EMO öğrenciler aylık giderlerini hesapladı ve intihar eden Sibel Ünli ile ilgili açıklama yaptı: Öğrencilerin krizin etkisini en can yakıcı şekilde yaşayan kesimlerden.

Sibel Ünli ve yeni yıl dileğini paylaştığı gönderi.

Sibel Ünli ve yeni yıl dileğini paylaştığı gönderi. | Fotoğraflar: Twitter

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    Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi,  bir öğrencinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak aylık giderini Ankara'da 1510 TL iken İstanbul'da 1.940 TL olarak hesapladı. Bir öğrencinin hiçbir sosyal gideri olmadan yapacağı harcamanın en az yüzde 75’inin devlet tarafından faizsiz kredi olarak verilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, ücretsiz barınma ve ulaşım imkanının sağlanması talep edildi.

    Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intihar etmesine ilişkin yaptığı açıklamada, derin bir ekonomik kriz yaşayan Türkiye'de hayat pahalılığı, yüksek enflasyon baskısı, işsiz sayısının 7 milyonu aşması, açlık, yoksulluk, güvencesizlik, gelecek korkusunun insanları intihara sürüklediği ifade edildi. Geçtiğimiz aylarda elektrik faturasını ödeyemeyen aynı aileden 4 kişi siyanür ile intihar ettiği ve benzer olayların farklı şehirlerde yaşandığı hatırlatılarak, “Son olarak birkaç gün önce İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli, yaşadığı sosyal bunalım, değersizlik algısı, gelecek kaygısı ve  ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar etti. Yemekhane kartında 1 TL’si olan, sosyal medya hesaplarında geleceğe dair hiçbir umudunun olmadığını dile getiren Sibel Ünli’nin intiharı ülkede yaşanan ekonomik, siyasi krizin boyutlarının büyüklüğünü ortaya koyması bakımından önem taşımakta” denildi. 

    Öğrencilerin krizin etkisini en can yakıcı şekilde yaşayan kesimlerden olduğu belirtilen açıklamada, gençler bir yandan her türlü zorlukla eğitimlerini sürdürmeye çalışırken bir yandan da ülkede yeni üniversiteler açılarak kontenjanların plansız artırıldığına dikkat çekildi. Üretim ve sanayide gerileme nedeniyle gençlerin işsiz ve geleceksiz kaldığı ifade edilen açıklamada, “Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait (KYK) yurtlara yüzde 20 zam yapılması, KYK tarafından üniversite öğrencilerine verilen öğrenim kredisini ödeyemeyenlerin icraya verilmesi, öğrenci bursuna yapılan komik zammın enflasyon karşısında pula dönmesi ekonomik krizin faturasının öğrencilere ve işsizlere kesildiğini açıkça göstermekte. İstanbul Üniversitesi’nde 3 öğün indirimli yemek hakkının tek öğüne indirilmesi kararına karşı verdikleri mücadele ile gündeme gelen öğrencilerin haklı talepleri polis copu ile karşılaştı. Yaşamak gibi en temel hakları için demokratik yolları kullanarak alanlara çıkan öğrencilere yapılan müdahale kabul edilemez” denildi.

    BİR ÖĞRENCİNİN AYLIK GİDERİ HESAPLANDI

    Açıklamada yer verilen odanın yaptığı araştırmaya göre, bir öğrencinin aylık gideri Ankara'da 1510 TL iken İstanbul'da 1.940 TL. Araştırmada Ankara'da 4 kişi üzerinden yapılan hesaplamayla bir öğrenin barınma gideri 300 TL, yemek gideri 900 TL, elektrik su ve doğalgaz gideri 150 TL, haberleşme gideri 50, ulaşım gideri ise 60 TL olarak belirlendi. İstanbul'da ise aynı giderler barınmada 450 TL, yemekte 1200 TL, elektrik, su ve doğalgazda 150 TL, haberleşmede 50, ulaşımda ise 40 TL olarak hesaplandı. Araştırmada sosyal ve kültürel harcamalara ise yer verilmedi.

    ÖĞRENCİ GİDERİNİN YÜZDE 75'Nİ KARŞILAYACAK KREDİ ÖNERİSİ

    Bir öğrencinin hiçbir sosyal gideri olmadan yapacağı harcamanın en az yüzde 75’inin devlet tarafından faizsiz kredi olarak verilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, “Kredi geri ödemesi öğrenci mezun olup işe girdikten sonra başlamalı, her bireyin gelirine göre ödeme planı yapılmalıdır. Bu altyapı hazırlanıncaya kadar tüm üniversitelerde 2 öğün indirimli ve bir öğün ücretsiz yemek imkanı, hafta sonları dahil sağlanmalıdır. Ayrıca örgün öğretimdeki tüm önlisans ve lisans öğrencilerinin ulaşımı ücretsiz olmalı veya üniversiteler ya da belediyeler servis koyarak öğrencilerin ulaşım sorununu çözmelididir. Üniversite öğrencilerinin kalacağı yurt binaları mevcut öğrenci sayısına göre plânlanıp yapılmalı ve öğrencilerin barınmaları ücretsiz sağlanmalıdır” denildi. (Ankara/EVRENSEL)
     

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