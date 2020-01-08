İş güvenliği uzmanı, Havelsan inşaatından düşerek yaşamını yitirdi

Birkan BULUT

Ankara

Havelsan'ın Ankara'da süren inşaatında çalışan İş Güvenliği Uzmanı Yüksel Erdoğan Alayoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gazetemize konuşan oğlu Atakan Alayoğlu, “Babamın nasıl düştüğünü sorduğumuzda herkes bilmediğini, görmediğini söyledi. Kimsenin görmemesi ihtimali yok” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yazılım Mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kurulan Havelsan'a ait Ankara'daki inşaatta bir kişi yaşamını yitirdi. İş Güvenliği Uzmanı Yüksel Erdoğan Alayoğlu, inşaattan düşerek yaşamını yitirdi. Dün (7 Ocak Salı) saat 15.00 sularında yaşandığı belirtilen olayın ardından hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Alayoğlu, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Alayoğlu, bugün Ankara Etimesgut Elvanket mezarlığında defnedildi.

"HERKES GÖRMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Yüksel Erdoğan Alayoğlu'nun oğlu Atakan Alayoğlu, olayın ardından gazetemizin sorularımızı yanıtladı. Babasının yüksekten düşmeden önce saat 12.30'da fotoğraf paylaştığını belirten Alayoğlu, “Fotoğrafta yanında bir sürü arkadaşı vardı, yaklaşık 10 kişi diyebilirim. Fakat babamın nasıl düştüğünü sorduğumuzda herkes bilmediğini, görmediğini söyledi. Kimsenin görmemesi ihtimali yok” dedi.

"OTOPSİSİNDE HERHANGİ BİR RAHATSIZLIK ÇIKMADI"

Otopsisi yapıldığında herhangi bir kalp rahatsızlığı ve atak geçirmediğinin anlaşıldığını aktaran Alayoğlu, kendileriyle görüşen savcının da kamera görüntülerinin inceleneceğini söylediğini anlattı. Babasının herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ve sağlığına, beslenmesine dikkat eden biri olduğunu belirten Alayoğlu, babasının nasıl düştüğünün ortaya çıkarılmasını istedi.