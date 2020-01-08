08 Ocak 2020 12:54

Cinsel saldırıya maruz bırakılan ve tehdit edilen kadına polis "Boşuna geldin" demiş

Kızıltepe'de 2017 yılından bu yana kendisine cinsel saldırıda bulunan ve şiddete maruz bırakan erkek ve kendisini tehdit eden ailesi hakkında suç duyurusunda bulunan kadın "Susmayacağım" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

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    Kızıltepe’de Abdulkadir K. adlı erkeğin cinsel saldırısına ve şiddetine maruz bırakılan İ.Y., suç duyurusunda bulundu. Şiddetten kaynaklı düşük yaptığını aktaran İ.Y., Abdulkadir K.'nin ailesinin kendisini tehdit ettiğini ve bu tehditler hakkında suç duyurusu yaptığı sırada polislerin kendisine, "Boşuna geldin. Tehdit ve şantajdan bir şey çıkmaz" dediğini ileri sürdü.

    Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde İ.Y. (23) adlı kadın, 2017 yılından bu yana Abdulkadir K. tarafından şiddete maruz bırakıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İ.Y., aynı zamanda tehdit edildiği Abdulkadir K.’nin aile fertleri hakkında ikinci bir suç duyurusunda bulundu. İ.Y., suç duyurusunda ardından Şahmaran Kadın Platformu ve Mardin Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonuna da başvurarak, destek talebinde bulundu.

    ŞİDDETEN KAYNAKLI DÜŞÜK YAPTI

    Yaşadıklarına ilişkin Mezopotamya Ajansına (MA) konuşan İ.Y., 2017 yılında tanıştığı Abdulkadir K. ile bir süre sonra aralarında tartışma çıktığını ve sonrasında şiddete maruz bırakıldığını aktardı. İ.Y., şiddetin ardından defalarca cinsel saldırıya maruz kaldığını ve bu süre zarfında hamile kaldığını söyledi. Hamile olduğunu söylemesinin ardından Abdulkadir K.'nin şiddetini artırdığını belirten İ.Y., bundan kaynaklı düşük yaptığını kaydetti.

    POLİS "BOŞUNA GELDİN, TEHDİTTEN BİR ŞEY ÇIKMAZ" DEMİŞ

    Abdulkadir K.’nin birçok aile bireyinin daha önce yaşadıklarına ilişkin kendisine yardımcı olacaklarını söylediğini aktaran İ.Y., ancak suç duyurusunda bulunma kararı vermesi üzerine aile bireylerinin de kendisini tehdit etmeye başladıklarını ifade etti. İ.Y., kendisini tehdit eden aile fertlerine, "Bana yapılan zulümde parmağınız var. Hepiniz biliyordunuz, hepiniz görüyordunuz, hepiniz sustunuz" diye tepki gösterdiğini söyledi.

    İ.Y., Abdulkadir K.’nin aile fertleri hakkında tehdit ve şantaj nedeniyle suç duyurusu yaptığı sırada karakol polislerinin kendisine, "Boşuna geldin. Tehdit ve şantajdan bir şey çıkmaz. Ama yine şikayetini yapmak istiyorsan yap" dediğini ileri sürdü.

    "TEK İSTEDİĞİM ADALET"

    Abdulkadir K.’nin ailesinin tehditleri sırasında kendilerinin güçlü bir aile olduklarını ve etkili yerlerde nüfuzlarının olduğunu söylediğini dile getiren İ.Y., şu çağrıda bulundu:

    "Benim tek istediğim adalet. Türkiye’de kadın olup benim yaşadığım bu durumu yaşayan onlarca, yüzlerce kadın var. Ben susmuyorum onlar da susmasın. Ben bir örnek oldum. Onlar da susmasınlar" (HABER MERKEZİ)

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