Sağlık Müdürlüğünden skandal yazı: Edep, adap ve inanca uygun giyinin

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık kurumlarına gönderilen sağlık personellerinin kıyafetleri hakkındaki yazıda sağlık personellerinin kıyafetlerinin “edep, adap ve inanca” göre uygun şekillerde uyarlanması istendi.

Yazıda “Sağlıkta dönüşüm ile birlikte dünya standartları üzerinde çalışan sağlık çalışanlarımızın kendi temayülleri ile karar verilen kıyafet standartlarına göre, tüm sağlık personelinin 13.02.2019 tarihi ve 87300753 sayılı Makam Onayı ile kıyafet standartları belirlendiği, hem personelin aidiyet duygusunun gelişimi hem de hizmet verilen Kurumumuzun saygınlığı açısından ekteki standartlara uyulması, gerektiğinde ana model, desen ve renkler korunarak edep adap ve inanca göre uygun şekillerde uyarlanması ve 2020 yılı başına kadar tüm sağlık personelinin kıyafet standartlarına uyması ilgi sayılı yazımız ile tarafınıza bildirilmiş olup, belirtilen süre 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır“ denildi.

Sağlık Müdürlüğünce kurumlara gönderilen yazı | Görsel: Ekmek ve Gül

(EKMEK VE GÜL)

Sağlık emekçileri tek tip kıyafet yönetmeliğine tepkili: Giymeyeceğiz

Sağlık emekçileri: Tek tip kıyafetleri giymeyeceğiz

SES üyesi emekçiler tek tip kılık kıyafet yönetmeliğine tepki gösterdi

Reklam