Ankara'da bir erkek tartışma bahanesiyle birlikte yaşadığı kadını öldürdü

GÜNCELLENDİ

Ayşe Karaman davasında tanık "Damar yolunu açık gördüm, 'Özgür propofol yaptı" dedi

Ayşe Karaman'ı ilaç enjekte ederek öldürmekle suçlanan Özgür T.'nin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen T.A., sanığın Karaman'a propofol ilacını enjekte ettiğini söyledi.