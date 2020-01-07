07 Ocak 2020 16:35
Ankara'da bir erkek tartışma bahanesiyle birlikte yaşadığı kadını öldürdü
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Fotoğraf: Evrensel
Ankara Sincan'da Ali K. isimli erkek, birlikte yaşadığı Füsun A.'yı tartışma bahanesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Ali K, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Füsun A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ali K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Füsun A'nın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (AA)
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