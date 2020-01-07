Nurcan Arslan davası, katil duruşmaya getirilmediği için yarına ertelendi

İstanbul Küçükçekmece’de 2016 yılında arkadaşlık teklifini reddettiği Abdullah Melih Barış tarafından öldürülen Nurcan Arslan'ın davası, katil “hava muhalefeti” gerekçesiyle duruşmaya getirilmediği için yarına ertelendi.

Nurcan Arslan'ın katili Abdullah Melih Barış'a verilen müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Bakırköy 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılama yapıldı. Mahkeme heyeti, Tokat’tan getirilecek sanığın “hava muhalefeti” gerekçesiyle davaya yetişemeyeceği gerekçesiyle duruşmayı yarına erteledi.

"NURCAN İÇİN ADALET, HERKES İÇİN ADALET"

Öte yandan duruşma öncesi Arslan’ın ailesi, avukatları ve kadın örgütleri adliye önünde basın açıklama yaptı. Açıklamada “Dün Özgecan, bugün Nurcan, yarın hangi can” pankartı açılırken, sık sık “Erkek adalet değil gerçek adalet”, “Nurcan için adalet, herkes için adalet”, “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları atıldı.

Açıklamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Dılşat Canbaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Turan Aydoğan da katıldı. Burada konuşan Arslan’ın kardeşi Gülcan Arslan davanın geçmişi hakkında bilgi verdi.

"DAHA NE GEREKİYOR?"

Arslan, katilin mücadele sonucu yerel mahkeme tarafından müebbet hapisle cezalandırdığını ancak Yargıtay’ın “tasarlayarak öldürme olmadığı” yönünde görüş bildirip dosyayı bozduğunu anımsattı.

Arslan, “Abdullah Melih Barış, Tokat’tan İstanbul'a belinde ruhsatsız silahı ile geldiği, Nurcan'ı ‘Beni bir daha görmeyeceksin, yüzüme istemediğini söyle’ diyerek ikna ettiği buluşmada, ret cevabını aldığında 11 kurşun yağdırdığı, etraftakiler müdahale etmeye yeltenince silahını onlara da doğrulttuğu, Nurcan’ın öldüğünden emin olana kadar başından ayrılmadığı, pişkince ve aklıselim şekilde Nurcan'ın yakınına cinayeti haber veren mesajı attığı halde Yargıtay, Nurcan’ın öldürülmesinde ‘tasarlama olmadığını’ iddia ediyor. Yargıtay’a soruyoruz: Nurcan’ın ‘tasarlayarak öldürüldüğü’ kararını vermeniz için daha fazla ne gerekiyor? Bizler ‘Nurcan’a adalet’ diyoruz. Kadın katillerini korumaktan vazgeçin diyoruz” dedi.

"TEPKİYİ AZALTMAK İÇİN"

Avukatlar ise duruşma sonrası mahkeme heyetinden bilgi aldıktan sonra adliye önümde açıklama yaptı. Arslan’ın avukatlarından Sezin Uçar, sanığın davaya bizzat katılmayı talep ettiğini, mahkemenin bu nedenle duruşmayı yarına bıraktığını açıkladı. Ancak duruşmanın yarına ertelenmesini kamuoyundaki tepkiyi azaltmaya dönük bir girişim olarak gördüklerini belirten Uçar, davayı takip eden kadın örgütlerinin yarın da ailenin yanında olacağını vurguladı. (İstanbul/MA)

11 kurşunla öldürülen Nurcan Arslan’ın katiline iyi hal indirimi

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