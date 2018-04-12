11 kurşunla öldürülen Nurcan Arslan’ın katiline iyi hal indirimi

İstanbul Küçükçekmece’de 30 Ocak 2016’da, Tokat’ın Almus ilçesi Kurtuluş Mahallesi muhtarı Abdullah Melih Barış tarafından katledilen Nurcan Arslan davasının karar duruşması, Bakırköy Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmadan önce, Nurcan’ın ailesi adliye önünde açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Dün Özgecan bugün Nurcan, yarın hangi can” pankartı açıldı. Nurcan Arslan’ın ablası Gülcan Arslan yaptığı açıklamada iki buçuk yıllık dava sürecinde çok fazla hukuksuzlukla karşılaşmalarına rağmen “adalet” demekten vazgeçmediklerini söyledi.

Arslan, “Bugün, 2 buçuk yıllık adalet mücadelemizin sonuna geldik. Savcı, Abdullah Melih Barış için ağırlaştırılmış müebbet istedi. Bugün karar verilecek. Mücadelemiz, kadın cinayetleri son bulana ve adalet yerini bulana dek sürecek” dedi.

AVUKAT GÜLHAN KAYA: İNDİRİM YAPILMAMALI

Açıklama ardından duruşmaya geçildi. Kadın örgütlerinin de takip ettiği duruşmada savcı mütalaasını tekrarlayarak sanığın “kasten ve planlı öldürme” suçunu işlediğini ifade etti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Nurcan Arslan’ın avukatları esasa ilişkin görüşlerini açıkladı. Avukat Gülhan Kaya, sanığın Nurcan Arslan’ın Facebook hesabını ele geçirdiğini ve arkadaşlarını tehdit ettiğini belirterek, “Bu dava diğer kadın katliamlardan farksız değil. Bu ülkede biliyoruz ki katil erkekler kadınları öldürmeden internetten ne kadar ceza alacağını hesaplıyor. Bu sanık da akli dengesinin yetersiz olduğunu iddia etti. Böyle olmadığı ortaya çıktı. Kesinlikle haksız tahrik indirimi yapılmamalı. Ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalı” dedi.

SANIKTAN ‘BİPOLAR BOZUKLUK’ SAVUNMASI

Ardından savunması alınan sanık ise tehdit edildiğini öne sürerek, 15 yıldır bipolar bozukluğu yaşadığını ve tedavi gördüğünü iddia ederek kendini aklamaya çalıştı. Sanık avukatı Mehmet Resul de sanığı aklama yoluna giderek cezada indirim alması yönünde savunma yaptı. Mehmet Resul ayrıca dosyanın tekrardan Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nurcan’ı katleden Barış’a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, daha sonra ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

Nurcan’ın ailesi kararı “Erkek vuruyor devlet koruyor”, “Kadın cinayetleri politiktir” sloganı ile protesto etti.

SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMASINI KABUL ETMİYORUZ

Karar sonrası Nurcan’ın ailesi ve avukatları adliye önünde karara tepki gösterdi. Ailesi “Bu nasıl adalet içimiz yanıyor” diye isyan ederken söz alan Avukat Gülhan Kaya, sanığın haksız tahrik indirimi almak için çok uğraşmasına rağmen alamadığını ancak iyi hal indirimi aldığını belirterek, “Sanığa iyi hal indirimi uygulanmasını kabul etmiyoruz. Yargı erkekleri cesaretlendiren iyi hal indirimlerini tekrar değerlendirmeli. Kararı istinaf mahkemesine taşıyacağız” dedi. (EKMEK VE GÜL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Nisan 2018 15:32

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