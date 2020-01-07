07 Ocak 2020 14:49

CHP'den Çine'de silikozis hastası olan maden işçileri için soru önergesi

CHP Milletvekili Candan Yüceer, Çine'de silikozis hastası maden işçilerinin durumunu TBMM'ye taşındı.

Fotoğraf: Evrensel

Evrensel'in gündeme getirdiği Çineli silikozis hastası maden işçilerinin durumu soru önergesi ile TBMM'ye taşındı. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde silikozis hastası işçilerin yaşadıklarını gündeme getirdi.

Soru önergesinde Aydın’ın Çine ilçesinde feldspat ve kuvars madenlerinde çalışan işçilerin hasta oldukları işyerinde yapılan sağlık taramasında tespit edildikten sonra, kendilerine hastalıkları hakkında bilgi verilmeden işten çıkarıldıklarını aktaran Yüceer, "İşçiler ancak başka bir işe girmeden önce sağlık raporu alırken hastalıklarını öğrenmektedirler. Yeni işe alınmayan bu kişilerin, 2022 Sayılı Kanunu’nun geçici 2. maddesinde yer alan düzenlemeye göre aylık almaları da yeni başvurular kabul edilmediği için mümkün olmamaktadır. Çalışırken sağlıklarından olan bu kişiler adeta açlığa ve ölüme mahkum edilmektedir" dedi.

Yüceer Bakan Selçuk'a şu soruları yöneltti:

  1. Türkiye’de kayıtlara meslek hastalığı olarak geçen kaç silikozis hastası bulunmaktadır?
  2. 2022 Sayılı Kanunu'nun geçici 2. maddesine göre aylık alan kaç Silikozis hastası bulunmaktadır?
  3. Silikozis hastalığına yakalananlara aylık verilmesi için yeniden başvuru alınması yönünde bir çalışma yürütülmekte midir?
  4. Aydın’ın Çine ilçesinde basına yansıyan bu durumla ilgili, sözkonusu işletmeler ile işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetini yürüten kişi ve kurumlar hakkında Bakanlığınız herhangi bir inceleme başlatmış mıdır?
  5. Türk Toraks Derneği, işyerlerinde yapılan taramalarda çekilen filmlerin kalitesinin kabul edilemeyecek derecede kötü olduğunu, bunun Silikozisin teşhisi konusunda sorunlar yarattığına dikkat çekmektedir. İşyerlerinde yapılan sağlık taramalarında yapılan çekimlerin kalitesine ilişkin standartlar nelerdir? Çekilen filmlerin kalitesinin arttırılmasına yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?
  6. 2003 yılından bu yana meslek hastalığı tespit edildikten sonra işten çıkarılan kişi sayısı kaçtır?
  7. 2019 yılında kaç işyeri meslek hastalıkları yönünden denetlenmiştir? Bu denetimlerde kaç işyerine yaptırımda bulunulmuştur? Bu işyerlerinin iş kollarına göre dağılımı nedir?
  8. 2003 yılından bugüne Türkiye’de kaç meslek hastalığı tespit edilmiştir? Yıllara, meslek gruplarına ve hastalıklara göre dağılımı nedir?
  9. 2003 yılından bu yana  kaç kişi meslek hastalığı nedeniyle malulen emekli olmuştur?

(HABER MERKEZİ)

Silikozis hastası işçiler: 'Ciğer filmin kötü' diye işten çıkarıldık

Silikozis hastası işçiler: 'Ciğer filmin kötü' diye işten çıkarıldık

Çineli maden işçisinin hali: Silikozis olduklarını iş başvurusunda öğreniyorlar

Çineli maden işçisinin hali: Silikozis olduklarını iş başvurusunda öğreniyorlar

Çineli maden işçilerinden Sibaş işçilerine destek

Çineli maden işçilerinden Sibaş işçilerine destek

Çine'nin kanayan yarasına ilk neşter atıldı

Çine'nin kanayan yarasına ilk neşter atıldı

Silikozis hastalığı ve işçiler | Çepeçevre Yaşam

Silikozis hastalığı ve işçiler | Çepeçevre Yaşam

Silikozis hastası Saliha İnce: Hastaneden çıktığım gün çıkışımı vermişler

Silikozis hastası Saliha İnce: Hastaneden çıktığım gün çıkışımı vermişler

Silikozis hastası bir işçinin doğum günü: Ciğerleri yorulmasın diye yakınları söndürdü mumları

Özer AKDEMİR

Silikozis hastası bir işçinin doğum günü: Ciğerleri yorulmasın diye yakınları söndürdü mumları

Silikozis hastası maden işçisi Sedat Kara yaşamını yitirdi

Silikozis hastası maden işçisi Sedat Kara yaşamını yitirdi

Reklam
Reklam
EGE HABERLERİ
CHP'den Çine'de silikozis hastası olan maden işçileri için soru önergesi

CHP'den Çine'de silikozis hastası olan maden işçileri için soru önergesi

CHP Milletvekili Candan Yüceer, Çine'de silikozis hastası maden işçilerinin durumunu TBMM'ye taşındı.

İYİ Partili Tire Belediyesinde 16 çalışan işten çıkarıldı

İYİ Partili Tire Belediyesinde 16 çalışan işten çıkarıldı

İYİ Partili Tire Belediyesinde ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile 16 sözleşmeli personel işten çıkarıldı.

İzmir'de Emekli-Sen’den zamlara tepki

İzmir'de Emekli-Sen’den zamlara tepki

DİSK Emekli-Sen emekli ücretlerine yapılan zamlara ilişkin İzmir'de basın açıklaması yaptı.

Ulukent mahalle halkı: Çocuklarımız için güvenli bir ortam yaratılsın

Ulukent mahalle halkı: Çocuklarımız için güvenli bir ortam yaratılsın

Menemen Ulukent Mahallesi halkı köpekten kaçarken araç altında kalarak yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Rojin Yakıt’ın ardından belediyeden soruna çözüm bulmasını istedi.

Ege'de mültecilere engel

Ege'de mültecilere engel

İzmir’in Çeşme ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde Ege adalarına geçmek isteyen 247 mülteci engellendi.

Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı

Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı

Öğretmenlerinin aylarca maaş alamayıp iş bırakma eylemleri sonrası nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na devredilen Doğa Koleji önünde yine eylem vardı.

Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Çiğli'de KESK'in 11 Ocak mitingine çağrı

Çiğli'de KESK'in 11 Ocak mitingine çağrı

KESK İzmir'de 11 Ocak'ta "Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz" şiarıyla düzenleyeceği bölgesel miting için mahallelerde çalışmalara başladı.

Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki

Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki

Buca Cezaevi’nin bacalarından çıkan yoğun dumanın havayı kirletmesine halk tepki gösterdi.

İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor

İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor

Kamyon ve TIR şoförlerinin akaryakıt zamları, trafik cezaları ve düşük ücrete karşı geçtiğimiz hafta pek çok şehirde başlattıkları eylem devam ediyor.

İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor

İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor

Aydın'da Kipaş karton fabrikası inşaatında çalışırken iş kazasında yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden İşçi Yusuf Kanas'ın çalışma arkadaşı yazdı.

Dikili'de mülteci botu sahil güvenlik botuyla çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp

Dikili'de mülteci botu sahil güvenlik botuyla çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp

Dikili açıklarında mültecilerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. 4 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 mülteci ise kayıp.