06 Ocak 2020 18:12Son Güncellenme Tarihi: 06 Ocak 2020 19:39
Büyükçekmece'de TEM'de yaşanan kaza sonucu 3 saat ulaşım sağlanamadı
TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Kapıkule-İstanbul kara yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.
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Fotoğraf: DHA
TEM Büyükçekmece mevkii'nde 2 tır ve bir kamyonet kaza yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık tırı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.
Kapıkule-İstanbul kara yolunda tır kazası nedeniyle 3 saat ulaşım sağlanamadı.
Polis, kaza yerinde önlem aldı, Kapıkule'den gelen trafik akışı şehir merkezi üzerinden İstanbul'a yönlendirildi.
Tırlar, vinç yardımıyla kenara alındı. Zemine dökülen mazotun temizlenmesiyle yaklaşık 3 saat kapalı kalan kara yolu ulaşıma açıldı. (HABER MERKEZİ)
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