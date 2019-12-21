İTÜ'de özel işletmeleri boykot etme çağrısı

İstanbul Teknik Üniversite’sinde kulüplerin bağlı olduğu Kulüpler Birliği oluşumu İTÜ öğrencilerine ve kulüplerine İTÜ’deki tüm özel işletmeleri boykot etme çağrısında bulundu.

12 Aralık itibariyle başlanan boykota katılımı artırmak için okulun belli günlerinde ücretsiz çay, kuruyemiş vb. dağıtımları yapılyor.

Ekonomik krizle birlikte geçim zorluğu yaşayan öğrenciler yüksek fiyatların düşürülmesini istiyor.

İTÜ Kulüpler Birliği yaptığı açıklamada “sürecin başarılı olması için her İTÜ öğrencisini boykota çağırdığını” açıkladı. (İstanbul/EVRENSEL)