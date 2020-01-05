İstanbul'da simide zam: 1 lira 75 kuruş olan simit artık 2 lira

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı bugün itibariyle 2 lira oldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar bugün yürürlüğe girdi. Konfederasyon tarafından alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira oldu.

DHA'ya konuşan simitçi esnafı Veysi Maskan, simit fiyatındaki artışın susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığını belirterek "Ham maddeye gelen zamlardan kaynaklanıyor. Susama, una gelen zamlar etkili oluyor" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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