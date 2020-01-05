Alanya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Alanya Konaklı’da görev yapan Doktor Leman Yaman ve birlikte yaşadığı Alman asıllı İssaf Skaf adlı erkek aynı evde ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki eve ihbar üzerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, Doktor Leman Yaman ve birlikte yaşadığı Alman Uyruklu İssaf Skaf’ı ölü halde buldu. Cesetler üzerinde yapılan incelemede Leman Yaman’ın başına darbe aldığı tespit edilirken İssam Skaf’ın ise asılı halde bulunduğu bildirildi. Leman Yaman'ın yakınları, İssam Skaf'ın Yaman'ı öldürdüğü ve sonra kendisini asarak intihar ettiğine dair ciddi şüpheleri olduğunu ifade etti.

"BU ADAM BENİ ÖLDÜRECEK"

Olayla ilgili konuştuğumuz Leman Yaman’ın arkadaşları, Yaman’ın erkek arkadaşı İssaf Skaf’dan ayrılmak istediğini ancak sürekli tehdit edildiğini, Yaman'ın kendilerine sürekli "Bu adam beni öldürecek" dediğini aktardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İstanbul/EVRENSEL)

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