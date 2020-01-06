06 Ocak 2020 04:19

Şerif Mesutoğlu adil yargılama talebiyle 197 gündür açlık grevinde

Saime Ateş Mesutoğlu eşi Şerif Mesutoğlu'nun adil yargılama talebiyle 197 gündür açlık grevinde olduğunu söyledi.

Saime Ateş Mesutoğlu

Saime Ateş Mesutoğlu | Fotoğraf: Evrensel

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    Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ
    Diyarbakır

    Derik Kaymakamı Mehmet Fatih Safitürk’ün öldürülmesinden sorumlu tutularak müebbet hapis cezası verilen dönemin Kaymakamlık Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu, açlık grevinde 197’inci günü geride bıraktı. Saime Ateş Mesutoğlu, eşinin adil bir yargılama sürecinin başlatılmasını istediğini söyledi.

    Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, 11 Eylül 2016 tarihinde, İçişleri Bakanlığı tarafından Derik Belediyesi’ne kayyum olarak atandı. 10 Kasım 2016 tarihinde saat 12.07’de makamında bomba patlayan Safitürk, yaralı kaldırıldığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Dönemin Kaymakamlık Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu’na ise iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıl hapis cezası verildi. Şerif Mesutoğlu adil bir yargılama talebiyle gerçekleştirdiği açlık grevinde 197 günü geride bıraktı. Eşi Saime Ateş Mesutoğlu eşinin durumunu Evrensel’e anlattı.

    "HER HAFTA BİRAZ DAHA DEĞİŞMİŞ GÖRÜYORUM"

    Eşinin açlık grevinin 197. gününde olduğunu söyleyen Mesutoğlu, “En son yanına gittiğimde konuşma güçlüğü çekiyordu. Yaklaşık 30-35 kilo vermiş durumda. Gözlerinin altında morluklar çok belirgin hale gelmiş. Baş dönmesi, yürümekte zorluk, gözlerinde kararma ve uykusuzluk sorunları yaşıyor. Doktora da gitmiyor. Her hafta gittiğinde biraz daha değişmiş görüyorum. Umarım bir an önce eylemini sonlandırır. Ama adil bir yargılama olmadığı sürece bırakmayacağını dile getiriyor” dedi.

    "HİÇ Mİ BU DOSYAYI AÇIP İNCELEYECEK ADALET YOK?"

    Dosyanın şu an Yargıtay’da olduğunu belirten Mesutoğlu, “İnşallah Yargıtay’da karar bozulur. Adil bir yargılama yapılır. Şerif katil değil. Gerçek katiller bulunabilir. Dosyayı açıp incelesinler. Bizim taleplerimizi bir yana bıraksınlar, kaymakamın ailesinin talepleri incelense gerçekler ortaya çıkar. Ancak bugüne kadar hiçbir talep incelenmedi. Bu dosya nere gitse bozulacak. Ama niye o kadar süre Şerif boş yere içeride kalsın? Niye suçsuz insanlar ömürlerini cezaevinde çürütsün? Açlık grevinde olduğundan kaynaklı ilaç kullanamayacağını söylüyor. Bu şekilde devam ederse kalıcı hasarlar oluşacak. Bu yüzden bir an önce dosya açılıp incelenmeli. Taleplerimiz gerçekten yerine getirilirse gerçek katillerin bulunacağını düşünüyorum. Kaymakamın ailesi de iddia boyutunda isim vererek konuşuyor artık. Bunlar bir iddia olsa bile açılıp incelenmesi lazım. Hiç mi bu dosyayı açıp inceleyecek adalet yok? 4 yıldır gerçek katiller bulunsun diye mücadele ediyorum ancak hiçbir şekilde dosyada ilerleme olmuyor” diye konuştu.

    "UMARIM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKAR"

    Dosyada bir sürü açık olduğunu vurgulayan Mesutoğlu, “Bir bomba patlıyor, orada çalışansınız, sen patlattın deyip alıyorlar. Biz orada ekmeğimiz için çalışan insanlardık. Nottan bahsediliyor, notun orijinali yok. Olay yeri temizleniyor. Bunu yapan kişiler kim? Ailenin bazı iddiaları var, bunların gerçekliği nedir? Kamera görüntüleri yok. Emniyetin, PTT’nin kameraları bozukmuş. Bunlar resmi kurumlar. Mardin’de gizli bir dosya var. Şerif o dosyanın kendi ana dosyasıyla birleştirilmesi için dilekçe verdi. Ancak Şerif’in ne tanık ne de sanık olarak dosyada yer almadığını söylediler. Bildiğim tek şey Şerif’in katil olmadığı. Umarım gizli dosya da bir an önce açılır. Gerçekler ortaya çıkar. Şerif artık kritik aşamayı da geçti. Telefon her gece yanı başımda, Şerif’e bir şey olacağı korkusuyla yaşıyorum” dedi.

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