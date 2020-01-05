Katalonya parlamentosu, İspanya'yı darbe yapmak ve demokrasiye saldırmakla suçladı

Katalonya parlamentosu, İspanya devletini darbe yapmakla suçlayan bir karar aldı.

Parlamento, İspanya Merkez Seçim Kurulunun, Katalonya Başkanı Quim Torra'ya verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi kararından bir gün sonra olağanüstü toplandı. Anadolu Ajansının haberine göre Katalonya'da hükümet ortağı ve dışarıdan destek veren 3 siyasi parti tarafından sunulan önergede, Merkez Seçim Kurulunun verdiği kararın reddedildiği ifade edildi. Parlamentoda 67 "evet", 21 "hayır" ve 7 "çekimser" oyla kabul edilen karar metninde, İspanya, darbe yapmak ve demokrasiye saldırmakla suçlanıyor.

Parlamentoda ana muhalefette olan Vatandaşlar Partisi ise kararı protesto etmek için oylamaya katılmadı.

Karar metninde, Torra'ya destek vermenin yanı sıra "Katalan halkının kendi geleceğine karar verme hakkının tanınması, tutuklu Katalan siyasetçiler için af çıkartılması, sürgündeki Katalan siyasetçilerin serbestçe dönüşlerinin garanti edilmesi" talepleri yinelendi.

Torra, oylama öncesinde genel kurulda yaptığı konuşmada, Merkez Seçim Kurulunun kararının "demokratik meşruluğu olmadığını ve kabul etmediklerini" söyşledi.

Bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilerin "İspanya'da bulamadığı adaleti Avrupa'da aradığını, gerekirse kendisinin de Avrupa mahkemelerine başvuracağını" ifade eden Torra, "İspanya'da anayasal çerçeve Katalanlar için bir kafes" ifadesini kullandı.

Katalonya Başkanı olarak sadece parlamentonun kendisini görevden alabileceğini kaydeden ve "Dik durmanın ve bu parlamentonun dokunulmazlığını savunmanın zamanı geldi" diyen Torra, Merkez Seçim Kurulunun kararına uymayacağını aktardı.

Katalonya Başkanı, hakkındaki 1,5 yıl kamu görevinden men cezasıyla ilgili Yüksek Mahkemeye yapacağı itirazın sonuçlanmasına kadar, Merkez Seçim Kurulunun aldığı kararla ilgili resmi tebligatı bekletmesini istedi.

BARSELONA'DA VE MARDİD'DE GÖSTERİ

Öte yandan Barselona'daki Katalonya parlamentosu önünde Katalanlar, Madrid'deki meclis binası çevresinde de bağımsızlık karşıtı İspanyollar gösteri yaptı. (DIŞ HABERLER)

Katalonya Başkanı için görevden alma kararı | Torra: Görevime devam edeceğim

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