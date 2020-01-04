04 Ocak 2020 01:15

Katalonya Başkanı için görevden alma kararı | Torra: Görevime devam edeceğim

İspanya Merkez Seçim Kurulu, Katalonya Başkanı Quim Torra'nın görevden alınmasına karar verdi. Torra, "Bana bu yetkiyi Katalanlar ve Katalonya Parlamentosu verdi ve sadece onlar geri alabilir" dedi.

Quim Torra

Quim Torra | Fotoğraf: Generalitat de Catalunya/Wikimedia Commons

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    İspanya Merkez Seçim Kurulu, "devlet kurumlarına itaatsizlikt" suçlamasıyla 1,5 yıl kamu görevinden men cezası alan Torra'nın hemen görevden alınması yönünde karar aldı. Torra ise "Milletvekili olmaya ve Katalonya Başkanı olarak görev yapmaya devam edeceğim. Bana bu yetkiyi Katalanlar ve Katalonya Parlamentosu verdi ve sadece onlar geri alabilir" dedi.

    Anadolu Ajansının aktardığına göre İspanya Merkez Seçim Kurulu, Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince (TSJC) Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi kararını aldı. Torra'nın aldığı cezaya karşı üst mahkemeye yaptığı itirazın sonucu beklenmedi. Yapılan açıklamada, Torra'ya ceza verilmesine gerekçe olarak gösterilen "İspanya devletinin kurumlarına itaatsizlik" suçunun, milletvekilli olarak tüm yetkilerini elinden almak için yeterli bir gerekçe olduğu savunuldu.

    Kurul, Torra'nın 21 Aralık 2017'de Katalonya'da yapılan yerel parlamento seçimlerinde elde ettiği milletvekili haklarının ve Katalonya Özerk Hükümet Başkanlığı görevinin resmi tebligatın ulaşmasıyla sona ereceğini açıkladı.

    TORRA: BU KARAR KATALAN SEÇMENLERE BİR SALDIRIDIR

    Quim Torra, Merkez Seçim Kurulu'nun hakkında verdiği hemen görevden alınmasıyla ilgili kararı tanımadığını açıkladı.

    Torra, Merkez Seçim Kurulunun kararından birkaç saat sonra Katalonya Özerk Hükümetinin Bakanlar Kurulunu olağanüstü topladı.

    Kısa süren toplantının ardından Barselona'daki başkanlık binasında açıklama yapan Torra, "Milletvekili olmaya ve Katalonya Başkanı olarak görev yapmaya devam edeceğim. Bana bu yetkiyi Katalanlar ve Katalonya Parlamentosu verdi ve sadece onlar geri alabilir" dedi.

    Merkez Seçim Kurulunun kararına ilişkin "Katalanların siyasi iradesini bir kez daha değiştirmeye çalışıyorlar. Bu karar seçmenlere bir saldırıdır" değerlendirmesini yapan Torra, Katalonya'daki resmi kurumlara "birlik olma" çağrısı yaptı.

    Diğer yandan, Torra'nın talebi üzerine Merkez Seçim Kurulunun kararının kınanması ve Katalonya başkanı olarak kendisine verilen güvenin yinelenmesi için Katalonya Parlamento Başkanı Roger Torrent tarafından yerel parlamento genel kurulu yarın TSİ 19.00'da acil toplantıya çağırıldı.

    İSPANYA BAYRAĞI İNDİRİLDİ

    Barselona'daki Katalonya Özerk Hükümeti binasının olduğu meydanda toplanan binlerce Katalan, Torra'ya destek eylemi yaptı.

    Meydanda toplanan kalabalığın "bağımsızlık" sloganları sonrasında hükümet binasının çatısındaki İspanya bayrağı indirildi.

    Yaklaşık 20 dakika sadece Katalonya bayrağı bırakıldıktan sonra İspanya bayrağı tekrar takıldı.

    Katalonya yerel parlamentosunun 27 Ekim 2017'de aldığı tek taraflı bağımsızlık kararından sonra bile hükümet binasından indirilmeyen bayrağının bu kez çıkarılması dikkati çekti.

    Merkez Seçim Kurulunun kararına tepki olarak ayrıca Torra'nın ceza almasına neden olan "Siyasi tutuklular ve sürgündekiler için özgürlük" yazılı pankart hükümet binasının balkonuna bir kez daha asıldı.

    NE OLMUŞTU?

    İspanya'da mecliste azınlıkta olan sağ 3 siyasi parti, Torra'nın 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi için Merkez Seçim Kuruluna başvurmuştu.

    Torra, İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimler öncesinde Barselona'daki Katalonya hükümet binasında asılı sarı kurdeleyi ve "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartın kaldırılması yönünde Merkez Seçim Komitesinin gönderdiği talimata uymamıştı.

    Katalonya'da bağımsızlık talepleri nedeniyle yargılanan veya yurt dışına çıkmak zorunda kalan Katalan siyasetçilere destek için sembolleştirilen sarı kurdele ve pankartın kaldırılmama gerekçesi, "demokratik bir hak ve ifade özgürlüğü" olarak savunulmuştu.

    ERKEN SEÇİM ÖNGÖRÜLÜYOR

    Torra'ya verilen kamu görevinden men cezası nedeniyle Katalonya parlamentosunda bu yıl erken yerel parlamento seçimi yapılması öngörülüyor.

    Diğer yandan İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos arasında kurulacak azınlık koalisyon hükümeti için mecliste güvenoyu tartışmalarının başlamasından bir gün önce Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra hakkında verilen karar dikkati çekti.

    Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin çekimser oyuyla 7 Ocak'ta meclisten güvenoyu alması öngörülen sol koalisyon hükümetinin, Katalonya'daki bağımsızlık taleplerine karşı ne tür politikalar izleyeceği konusunda henüz bir netlik bulunmuyor. (DIŞ HABERLER)

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