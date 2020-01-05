EMEP: Ortadoğu’dan ABD ve bütün emperyalistler çekilmeli!

ABD’nin İranlı, Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta öldürmesine ilişkin Emek Partisinden (EMEP) yapılan açıklamada “ABD, bu eylemiyle sadece Irak’ta değil bütün Ortadoğu’da yeni çatışmaların fitilini ateşlemiştir” denildi. Ortadoğu’daki istikrarsızlığın baş nedeninin ABD olduğu vurgulanan açıklamada başta ABD olmak üzere bütün emperyalist ve sömürgeci güçlerin, bir an önce Ortadoğu’dan çekilmesi çağrısı yapıldı, “Emperyalistlerin Ortadoğu’daki bütün askeri üsleri kapatılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

"ABD, ORTADOĞU’DAN DEFOL"

İranlı General Kasım Süleymani ve Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin Komutan Yardımcısı Mehdi el Mühendis ile örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin Bağdat Havalimanı’nda ABD tarafından düzenlenen suikastla öldürülmesinin yankıları sürüyor.

EMEP, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “ABD’nin bu saldırısı, ölenlerin kimliğinden ve faaliyetlerinden bağımsız olarak sadece Irak’ta değil bütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da çatışmaları şiddetlendirecek bir sonuç ortaya çıkaracaktır” denildi.

ABD'nin Irak’taki kaosun bir numaralı sorumlusu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “ABD, 2003 yılında düzmece gerekçelerle Irak’ı işgal etmiş ve binlerce Iraklının ölümünden sorumlu olmuştur. Irak’ta bir türlü kurulamayan istikrar ve var olan kaos ABD’nin eseridir. ABD’nin müdahalede bulunduğu bütün ülkeler enkaza dönüşen ülkeler haline gelmektedir. Libya’nın içler acısı durumu ABD’nin eseridir. Suriye’de yüz binlerce cana mal olan iç savaşın büyümesi ABD ve müttefiklerinin eseridir” ifadelerine yer verildi.

Kasım Süleymani ve beraberindekilerin öldürülmesinin adım adım ilerleyen bir sürecin sonunda geldiği belirtilen açıklamada, “Önce ABD Başkanı Trump’ın yönetimi, 2018 yılında İran’la yapılan Nükleer Antlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. Daha sonra İran halkının cezalandırılması anlamına gelen İran’a yönelik ambargo yeniden devreye sokuldu. Bir sonraki adım ise Umman Körfezi’nde yaşanan tanker krizleri oldu” denildi.

"ORTADOĞU’DAKİ İSTİKRARSIZLIĞINI BAŞ NEDENİ ABD"

ABD'nin Ortadoğu’daki istikrarsızlığın baş nedeni olduğunun altını çizen EMEP, “Bağdat’ta gerçekleştirdiği son suikastla bunu bir kez daha hatırlatmış oldu. ABD, bu eylemiyle sadece Irak’ta değil bütün Ortadoğu’da yeni çatışmaların fitilini ateşlemiştir. Başta ABD olmak üzere bütün emperyalist ve sömürgeci güçler, bir an önce Ortadoğu’dan çekilmelidir. Emperyalistlerin Ortadoğu’daki bütün askeri üsleri kapatılmalıdır” çağrısını yaptı. (İstanbul/EVRENSEL)

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