05 Ocak 2020 04:46

TPI Composite, hak arayan işçisini polise şikayet etti

TPI Composite'de ağır çalışma koşulları, üretim baskısı ve güvensiz çalışmaya karşı eylem yapan işçilerden yaklaşık 60'ının evine polis tebligatı geldi.

Fotoğraf: Google Street View

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    Turan KARA
    İzmir

    TPI Composite şirketinin İzmir’de bulunan iki fabrikasında ağır çalışma koşulları, üretim baskısı ve güvensiz çalışmaya karşı eylem yapan işçilerden yaklaşık 60 kişinin evlerine polis tebligatı geldi. "İşyeri düzenini bozmak, huzursuzluk çıkarmak, üretimi engellemek” gibi suçlamasıyla ifadeye çağrılan işçiler arasında sendika temsilcileri de bulunuyor.

    Bir yılı aşkın zamandır KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) denilen, reçine ve diğer kimyasal tozlardan koruması için kullanılan elbisenin işçilerin tarifiyle “En ucuz, uluslararası standartlardan yoksun ve dayanıksız olduğu için toz geçiren ve çabucak yırtılan 2. veya 3. kalite malzemeden yapılmış kıyafet” olması, sendikayla varılan anlaşmayla doğrultusunda varılan “1 Ocak’ta yatırılması gereken ücretler 30 Aralık gecesi yatırılacak ve 1 Ocak idari izin sayılacak” anlaşmasının uygulanmaması  ve kötü çalışma koşullarına karşı örgütlü oldukları Petrol-İş Sendikası ile birlikte 2020 yılına sayılı günler kala eylem yapmıştı. Yapılan eylemi suç sayan TPI Composite şirketi ise işçileri polise şikayet etti. Şirketin yaptıklarına tepki gösteren işçiler, şirketin işçileri sendikaya karşı da kışkırtmaya çalıştığını ifade etti. 

    BİZE EKMEK YOKSA SİZE PASTA YOK 

    Kendisine tebligat gönderilen yaklaşık 60 işçiden birisi de şirket tarafından “eylem sırasında küfür ettiği” gerekçesi ile disiplin kuruluna çağırıldı. Diğer işçilere de gözdağı veren bu iki hamlesi ile şirket, işçilerin haklı talepleri için bile bir araya gelmesini engellemek istiyor.  Daha önce sendikacılar arasındaki ihtilafı kullanarak sendikayı atıllaştırmak isteyen şirketin bu hamlesi geri tepti. Şimdi işçilerin yaklaşık 2 yıldır, ses çıkarılmasını ve haklarının engellenmesi sorunlarına karşı sendikanın bir adım atmasını olumlu buluyor. Sendikanın eylemlerine ilişkin işçiler arasında çeşitli tartışmalar yürütülse de iki fabrikada da birlikte hareket ediyor. “Protesto ve açıklama gibi sadece bir adım yeterli mi” tartışmalarını yürüttüğü sırada müdürün işten atma tehdidiyle karşı karşıya kalan işçiler, “Bize ekmek yoksa size pasta yok” diyerek şirkete uyarıda bulundu. Sendikanın mücadeleye devam etmesini isteyen işçiler, Petrol-İş genel merkez yöneticilerinin bu kadar sorunun yaşandığı fabrikaya gelerek işçilere daha yüksek bir güven vermesini istiyor. 

    İŞTEN ATILMA KORKUSU RAHATSIZLIKLARI GİZLETİYOR

    Fabrikada yaşanan sorunlara ilişkin konuşan işçiler, iki fabrikada yüzlerce astım hastası olduğunu ifade etti. Kapsamlı bir sağlık araştırmasında pek çok kişide astımın ileri boyutta veya başlangıç aşamasında olabileceğini belirten bir işçi, “Pek çoğumuz işten çıkarılma kaygısı ile üstüne gidemiyoruz bu sorunun. Ağır hasta olanlar tazminat alıp çıkmaya veya bölüm değiştirmeye bakıyor” diye konuştu.

    Öte yandan işten çıkarmanın yasaklanmasını isteyen işçiler, Hindistan’da kurulacak olan fabrikaya gitmeye rıza gösterecek işçilerle karşılıklı anlaşma yapılarak çerçeve çizilmesini istiyor. İşyerinde uygulanan disiplin kurallarının baskı ve mobbing aracı olmaktan çıkarılmasını isteyen işçiler, transfer ve ekip kaydırma ile esnek çalışma yöntemlerinden vazgeçilmesi, ağır bir sağlık problemi yaratan kişisel koruyucu malzemenin Amerika ve diğer ülkelerdeki işçilerin kullandığı, uluslararası standardı olan asli malzemeden olması, fason şirketlerin ucuz ve insan hayatını önemsemeyen kalitesiz malzemelerinden vazgeçilmesi, kanat bölümünde başta olmak üzere bütün hollerde çalışma atmosferinin insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde düzenlenmesi gibi taleplerinin de karşılanmasını istedi.

    ANLAŞMAYA UYMADILAR

    Sendikayla varılan “1 Ocak’ta yatırılması gereken ücretler 30 Aralık gecesi yatırılacak ve 1 Ocak idari izin sayılacak” anlaşmasının uygulanmamasına ilişkin konuşan bir işçi ise şunları söyledi: “Hepimizin canı sıkıldı tabi. Yapılan planlar ertelendi. Mesela ben veresiye alışveriş yaptım. Ailecek bir gece geçirecektik, hanım, çocuklar, büyükler bekliyor bir arada olmayı. Öğlen civarı da sendika mesaj attı, ‘daha önceden anlaşma yaptıkları halde işverenin uymadığını ve bu durumu kınadıklarını’ söyleyen bir yeni yıl kutlama mesajıydı bu. Sendikanın açıklamasından birkaç saat sonra müdürlerden biri “paranızı yatırdık” gibi bir mesaj attı, sanki sadaka verir gibi. Ancak akşam saat 6 civarında da maaşları yatırdılar.” 

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