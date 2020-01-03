‘Namus’ ve ‘Bekaret’ yeni dizide: Sefirin Kızı

Star TV’de yayınlanan “Sefirin Kızı” dizisi büyük tepki çekti.

İlk bölümünde “bekaret” ve “namus” meseleleriyle büyük tartışma yaratan ve kadınları aşağılayan dizi, ikinci ve üçüncü bölümlerinde de kadına şiddetle, namus ve bekaret kavramıyla yine tartışmaların odağında oldu. Ülkede kadına şiddet ve cinayetlerin arttığı şu günlerde, yine kadın üzerinden bekaret, gerdek ve tecavüz konularının işlenmesi izleyicinin tepkisine yol açtı.

Yapımcılığını O3 Medya ve NGM’nin paylaştığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak’un yaptığı dizinin senaryosunu da yine kadına şiddet ve namus konularını işleyen “Sen Anlat Karadeniz” dizisinin senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem yazıyor.

Dizi, son yıllarda pek çok dizide gördüğümüz ve büyük eleştiri toplayan “namus” ve “bekaret” kavramlarına odaklanıyor. Başrollerini Sancar Efeoğlu karakterini canlandıran Engin Akyürek ve Nare’yi yani “Sefirin Kızı”nı canlandıran Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı dizide, ilk bölümünde sık sık bekaret konusunun geçmesi ve olayların sürekli ‘gerdek gecesi’ etrafında dönmesi seyirciyi kızdırmıştı. 150 dakika ekranda olan dizide tam 12 kez gerdek gecesi kelimesi kullanılmıştı.

İkinci bölümde kadına şiddet, tecavüz, kaba kuvvet, “bekaret” söylemleri devam ederken üzerine bir de çocuğa psikolojik eklendi. Dizinin 3. bölümünde ise farklı bir ülkeye gitseler de Sancar Efeoğlu karakteri Sefirin Kızı’na psikolojik şiddet uygulamaya devam etti. (MEDYA SERVİSİ)

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