Takvim 357 gün emekliye ‘zam’ haberi yaptı

Köşe yazarı zabıtası ‘Muhtesip.com’ kültüründen esinlenen bir ‘köşe yazarı yanlışlama’ girişimi” olarak kendisini tanıtan malumatfurus.org Takvim gazetesinin 2019 yılında attığı “Emeklilere zam müjdesi” haberlerini derledi. Takvim 2019’da 365 günün sadece 8’ini es geçerek geriye kalan 357 günün tamamında manşetten emeklilere zam müjdesi vermeyi sürdürdü.

2018’de yayınlanan derlemede ise Takvim 365 günün sadece 9’unu es geçerek geriye kalan 356 günün tamamında manşetten “emeklilere zam müjdesi” verdiği sonucuna ulaşmıştı.

malumatfurus.org haberinde şöyle yazdı: “Takvim gazetesi kendisinden beklendiği şekilde 2019 yılında da bu utanç verici davranışı sürdürdü ve emekliler için farklı bir rakam ve yüzde ile zam müjdesi vermeye devam etti. Yine üşenmeyerek 2019 yılında Takvim gazetesinin sürmanşetten verdiği emekliye zam haberlerine dair başlıklarını derledik. Takvim gazetesi, 365 günün sadece 8’ini es geçerek geriye kalan 357 günün tamamında manşetten emeklilere zam müjdesi vermiş. Takvim’in yaptığı emekliye zam haberlerindeki zam rakamları ve yüzdelerinin her gün değişiyor olması ise başlı başına bir skandal. Öne sürdükleri zam yüzdeleri ve tutarlarının gerçekleşmemesi ise apayrı bir skandal” (MEDYA SERVİSİ)