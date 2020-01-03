03 Ocak 2020 12:23

​Mardin kayyumunun 2 milyon 529 bin TL'lik hayali ihale yaptığı iddia edildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne yeniden kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman’ın önceki döneminde 2 milyon 529 bin 300 TL’lik hayali ihale yaptığı iddia edildi.

Nusaybin Belediyesine ait iş makinesi

Fotoğraf: MA

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    Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 19 Ağustos 2019 tarihinde yeniden kayyum olarak atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın önceki döneminde belediyenin sorumluluk alanında bulunan Nusaybin’deki çöp depolama alanının ıslahı ve ağaçlandırılması için "hayali" ihale yapıldığı iddia edildi.

    MA'dan Ahmet Kanbal'ın haberine göre; 2015 yılında DBP yönetimindeki belediye bölgenin ıslahı için 157 bin 600 TL karşılığında ihale yaptı. İhale sonrası alanda çalışmalar başladı. Daha sonra Vali Mustafa Yaman 2016 yılında kayyum olarak atandı. 10 Şubat 2017'de Nusaybin Belediyesi’nin resmi internet sitesinden bölgedeki çalışmaların başladığına dair duyuru yapıldı.

    5 Temmuz 2017 tarihinde ise, aynı alana dair görseller bu defa kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Bu paylaşımda da çalışmaların başladığı bilgisine yer verildi. 

    Belediyenin ıslah çalışmalarının başladığına dair 5 temmuz 2017 tarihli tweeti

    Fotoğraf: MA

    Aradan bir süre geçtikten sonra, 23 Şubat 2018 tarihinde aynı hesaptan bir paylaşım daha yapılarak, “Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin eski vahşi çöp depolama alanı ve aktarma istasyonunda ağaç dikim çalışmalarına devam ediyor” denildi. Söz konusu paylaşımda da geniş bir alanda ağaç dikimi yapıldığını gösteren fotoğraflara yer verildi.

    Belediyenin ıslah çalışmalarının devam ettiğine dair 23 şubat 2018 tarihli tweeti

    Fotoğraf: MA

    Yine, bölgenin 12 Aralık 2017 ila 22 Mart 2018 tarihlerinde çekilen uydu fotoğraflarında da ıslah ve ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı görülüyor. Bölgede çalışma yürüten iş makineleri ise Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Nusaybin Belediyesi'ne ait.   

    15 AY SONRA BİR "İHALE" DAHA

    Ancak, belediyenin çalışmaların sonlandığı bölgenin ıslah ve ağaçlandırması için bir kez daha “ihale” yaptığı ileri sürüldü. MA'nın elde ettiği belgelerde; Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımdan yaklaşık 15 ay sonra Çevre ve Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde “Nusaybin İlçesi Vahşi Çöp Depolama Alanı Islahı ve Ağaçlandırılması” adı altında “ihale” yapıldığı belirtiliyor.

    12 Eylül 2018 tarihinde ihale 2 milyon 529 bin 300 TL bedel ile Urfa Viranşehir merkezli "Sedir, Çam, Ormancılık, Gıda, Temizlik, Nakliyat, Turizm, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne veriliyor. 17 Ekim 2018 tarihinde belediye ile şirket arasında yapılan sözleşmede ise, 22 Ekim 2018'de başlanılacak olan işin 11 Ocak 2019 tarihinde bitirilmesi kararlaştırıldı. İhale bilgileri, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 19 Ağustos 2019 bir kez daha kayyum atamasının ardından yeniden belediye sitesine eklendi. 

    İhale yapıldığını gösteren belge

    Fotoğraf: MA

    "ÇOK ZAMAN GEÇTİ, HATIRLAMIYORUM"

    Konuya dair Sedir Çam Ormancılık yetkilisi Turan Alkış, bölge yaptıkları çalışmanın üzerinden çok fazla zaman geçtiği için hatırlamadığını söyledi. Yeniden yapılan ilanın nedeninin kendisinin işin kesinleşmesi için dilekçe ile yaptığı başvurudan kaynaklandığını ileri süren Alkış, bölgede daha önce yapılan çalışmalardan haberdar olmadığını savundu. Bölgedeki çalışmanın ihaleden 15 ay önce başlatıldığı ve tamamlandığı yönündeki belediye paylaşımlarını hatırlatmamız üzerine ise Alkış, “Ben A'dan Z'ye her şeyi biliyorum. Biz daha önce ne yaparız diye gidip oraya baktık. Belki bundan öyle anlaşılmıştır. Bizden önce belediye kendisinin iş makineleri ile orada bir çalışma yapmıştı. Hangi tarihte yaptı bilmiyorum. Ama bakımı yapılmayınca müteahhide verildi, kalıcı şekilde. Siz de biliyorsunuz ki resmi kurumların yaptıkları işler pek sağlam olmuyor. Devamlı sıkıntı çıkar. O çalışmadan sonra oraya çöp dökülmüş, tahrip olmuş. O yüzden müteahhide verildi. Biz yaptığımız işin arkasındayız" diye konuştu. 

    FOTOĞRAF YOK

    Aktaş, yaptıkları işlere dair alanda çekilmiş birkaç fotoğraf veyla görüntünün paylaşılması talebimizi ise, "İş yerinde değilim, işçiler de çıkmış" diyerek reddetti. 

    BELEDİYE YETKİLİSİ: HABERİM YOK

    Konuya dair Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı'ndan bir yetkili ise bölgede yapılan çalışmalardan kendilerinin haberi olmadığını Daire Başkanı Füsun Karaboğa'nın bilgisi olduğunu söyledi. Yetkili, Karaboğa'nın belediyede olmamasından dolayı başka bilgi veremeyeceklerini söyledi. (HABER MERKEZİ) 

     

     

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