03 Ocak 2020 11:55
Son Güncellenme Tarihi: 03 Ocak 2020 13:24

Enflasyonun açıklanmasının ardından emekli ve memur zammı belli oldu

Memur ve emekliler maaşlarına yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek yüzde 1.5 enflasyon farklı alacak.

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Bölünmüş simidin küçük parçasını kameraya uzatan Berat Albayrak

Fotoğraf: DHA

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    Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) açıklanmasıyla milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam açıklandı. Memur ve emekliler maaşlarına yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek yüzde 1.5 enflasyon farklı alacak. 

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

    AA’nın aktardığına göre; bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı.

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

    Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.

    Sözcü’cen Erdoğan Süzer’in aktardığına göre yeni maaş zamları şöyle:

    EN DÜŞÜK MEMURA: 188 TL ZAM

    Halen 3 bin 417 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.5 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.5 zamlanarak 3 bin 605 TL oldu.

    EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİNE: 134 TL ZAM

    Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.5 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.5 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 435 liradan 2 bin 569 TL oldu.

    EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 77 TL ZAM

    En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 oranındaki zamla bin 186 liradan bin 263 TL oldu.

    EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİNE: 94 TL

    En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 6.5 zamla bin 445 liradan bin 539 liraya çıktı.

    EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE: 88 TL

    En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 zamlanarak bin 363 liradan bin 451 liraya çıktı.

    CHP'DEN ENSFLASYON RAKAMLARINA TEPKİ

    TÜİK'in açıkladığı 2019 yılına ilişkin enflasyon rakamlarına CHP'den ilk tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yaptığı açıklamada, verilerin halkın enflasyonunu yansıtmadığını, iktidarın istediğini yansıttığını belirterek, “En nihayetinde açığa çıkan sonuç halkın enflasyonu değil Damat Bakan’ın kendi enflasyonudur” ifadelerini kullandı. Ağbaba, "Yıl boyunca gıdadan ulaşıma, elektrikten doğal gaza onca zam gelmişken açıklanan yüzde 11,84 enflasyon ile halkın mutfağındaki enflasyon oranları birbirini tutmamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

    Ağbaba, yazılı açıklamasında, son bir yılda her türlü müdahaleye ve manipülasyona rağmen enflasyon oranının bu yılın son ayını yine çift haneyle kapattığını belirtti. Açıklanan oranın, çalışanların, emeklilerin, asgari ücretlilerin gerçek enflasyonunu değil, sadece iktidarın isteğini yansıttığını ifade eden Ağbaba, "TÜİK verilerini manipüle edenler, ülkede ısrarlı bir şekilde ekonomik kriz yokmuş gibi hissettirenler dahi gerçek enflasyon oranlarının bu olmadığını kendileri de oldukça iyi biliyor. En nihayetinde açığa çıkan sonuç halkın enflasyonu değil damat Bakanın kendi enflasyonudur" dedi.

    Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

    "Ve böylece memur ve emeklilerimiz yine yoksulluk sınırı altında yeni yılda da yaşamaya mahkum edildi. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ve yüzde 1,33 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5,33 zam alacak. Bu durumda en düşük memur 3 bin 600 lira ve en düşük memur emekli maaşı ise 2 bin 564 lira civarında olacağı kesinleşti. Yani gerçek enflasyon verileri açıklanmış olsa idi memurlarımız ve memur emeklilerimiz belirlenen orandan daha yüksek maaş almaya hak kazanacaktı. Yıl boyunca gıdadan ulaşıma, elektrikten doğal gaza onca zam gelmişken açıklanan yüzde 11,84 enflasyon ile halkın mutfağındaki enflasyon oranları birbirini tutmamaktadır. Bir yılda onca müdahale neticesinde TÜİK, açıkladığı veriler ile istatistik kurumu olmaktan çok halkı oyalama ve inandırma kurumu olarak ön plana çıkmıştır"

    TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİNDEN "İNTİBAK" TALEBİ

    Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, "Aylık hesaplama ve artış sistemi değiştirilmeli, intibak yapılmalı" dedi. Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan enflasyon oranlarının emeklilerin harcamalarındaki artışın çok altında kaldığını, seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti.

    Gerçek enflasyonun mağduru emekliler için yüzdeli artışların, emekli aylıkları arasındaki makası giderek açan bir uygulamaya dönüştüğünü belirten Ergün, "Emeklisini mutlu etmeyen toplumlar geleceğe güvenle bakamaz ve sosyal barış sağlanamaz. Bu nedenle aylık hesaplama ve artış sistemi değiştirilmeli, intibak yapılmalı" dedi. Ergün, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hesaplama ve artış sisteminin değiştirilmesinin, adaletin sağlanması için prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olanların emekli aylıklarındaki farklılıkların giderilmesinin istendiği mektup gönderdiklerini kaydetti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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