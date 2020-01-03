    • Kamyon ve TIR şoförleri isyan etti

    Kamyon ve TIR şoförleri, Türkiye genelinde yaptıkları eylemlerle yeni yılda yürürlüğe giren yönetmeliğe, akaryakıt zamlarına, cezalar ve düşük ücrete tepki gösterdi.

    03 Ocak 2020 09:51
    Son Güncellenme Tarihi: 03 Ocak 2020 13:23
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    Kamyon ve TIR şoförleri, Türkiye genelinde yaptıkları eylemlerle yeni yılda yürürlüğe giren yönetmeliğe tepki gösterdi. Akaryakıt zamları, cezalar ve düşük ücret nedeniyle geçinemez hale geldiklerini dile getiren şoförler hükümete tepki gösterdi.

    Yeni yılda yürürlüğe giren yönetmelikle sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimi zorunlu hale geldi. Buna karşı Çorum-Ankara karayolunda toplanan şoförler eylem yaptı. Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin yaptığı açıklamada, uygulamanın sürücülere günlük 9 saat verdiğini belirterek, “Avrupa'ya ayak uyduralım diyoruz ama kamyoncular Avrupa'da 9 saatte 800 kilometre yol gidebiliyor. Ancak biz Türkiye'de 350-400 kilometreyi zor gideriz. Biz bu uygulamanın ertelenmesini istiyoruz. İkinci bir konu ise buradan yükü yüklediğinizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veri tabanına 6 saat içerisinde bildirmemiz gerekiyor. Bunun da alt yapısı hazır değil. Üçüncü bir konu ise e-fatura. Bizim kamyoncumuz tuşlu telefonu dahi zor kullanıyor. Son olarak ise ton kilometre olması lazım. Biz 24 saat çalışıyoruz para kazanamıyoruz. 24 saatte para kazanamıyorsak 9 saatte nasıl para kazanırız” dedi.

    Karaman Lojistik Kooperatifi üyesi 105 şoför, Organize Sanayi Bölgesi'nde toplanıp, Konya yoluna kadar konvoy eşliğinde giderek, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni protesto etti. 105 TIR'ın aynı anda çıkarak konvoy eşliğinde seyir halinde olduğunu gören polis de, araçları durdurdu. Kooperatif Başkanı Fatih Doğan burada yaptığı basın açıklamasında, “Dijital takograf uygulamasında henüz sistem oturmamış, sistem yok; ama trafik polisleri bizlere ceza yazıyor. Bugün süre ihlalinden dolayı Karaman girişinde 15 üyemize ceza yazıldı” dedi.

    URFA'DA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Urfa'da nakliyeciler Urfa-Akçakale karayolunda toplandı. Ancak yol kapatma eylemi valilik kararı öne sürülerek engellendi. Duruma tepki gösteren nakliyeciler açıklama için kamyon garajına gitti. Ancak burada da polisin izin vermemesi üzerine yaşanan gerginlik sonrası 3 kişi gözaltına alındı. 

    PEK ÇOK İLDE EYLEM YAPILDI

    TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkiinde kamyonlarıyla toplanan nakliyeciler ise Ankara istikametinde yolu kapattı. Uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Korna çalan nakliyecilerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ekipler nakliyecileri ikna ederek kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Otoyolda oluşan araç kuyruğu, yolun açılmasından sonra normale döndü. 

    Kamyoncular eylem yapıyor

    Fotoğraf: DHA

    Orhanlı Nakliyeciler Derneği Başkanı Ali Paşa Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Kamyoncu esnafı zor durumda, nakliyeci esnafı zor durumda. Son zamanlarda çıkan mevzuatla ilgili sıkıntılar, kamyoncunun ve nakliyecinin belini bükmüş durumda. 2020 yılı itibariyle başlayan belge zorunluluğu, nakliyecinin fatura kesemiyor olması sektör açısından çok büyük problem oluşturmaktadır." dedi.

    Gebze Nakliyeciler ve Lojistikçiler Derneği üyeleri de Gebze Kamyoncular ve TIR Parkı’nda toplandı. Kamyoncular garajın girişini kapattı. 

    Gebze Nakliyeciler ve Lojistikçiler Derneği Başkanı Bahattin Demircan, "Ulaştırmayla ilgili bu yapılan düzenlemenin altyapısı yok. Bununla birlikte kamyoncu ve nakliyecinin de buna uyum sağlayabileceği bir ortam yok" diyerek sorunun çözülmesini istedi.

    Gebze'de kamyoncular eylem yapıyor

    Fotoğraf: DHA

    İzmir’de Bornova Işıkkent’te bulunan nakliyeciler sitesinde toplanan şoförler de düşük ücrete, artan cezalara ve akaryakıt zamlarına karşı eylem yaptı. Sitede lastik yakarak yol kapatan kamyoncular, hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösterdi. Şoförler İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Nevşehir ve Çorum’da da eylem yaptı. (HABER MERKEZİ)

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