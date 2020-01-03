Ankara'da tren kazası

Ankara'da sabah saatlerinde tren kazası meydana geldi. Ankara Garı'ndan temizlik ve bakım için atölyeye giden boş tren raydan çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, temizlik ve bakım için Marşandiz'de bulunan atölyeye giden boş trenin, bir lokomotif ve bir jeneratör vagonu 06.30 sularında raydan çıktı.

Vagonların raya oturtulma çalışmaları devam ediyor.

"SİNYALİZASYON ÇALIŞMASINDA EKSİK İŞLER TAMAMLANMADI"

Sayıştay’ın TCDD’nin 2018 yılı denetim raporunda, YHT ve hızlı tren işletmeciliği yapılan demiryolu hatlarında sinyalizasyon çalışması devam eden kısımlardaki eksik işlerin tamamlanmadığı tespitlerine yer verilmişti.

Raporda, 2018 sonunda “Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesinin Ankara-Sincan, Pamukova-Sapanca ve Dil İskelesi-Gebze kısımlarında, Konya-Karaman demiryolu hattında” sinyalizasyonun Avrupa Tren Kontrol Seviyesi’ne göre sıfır olduğu, sinyalizasyonu sıfır seviyesinde olan hatlardaki kazalarda can kaybının meydana geldiği, yaklaşık 100 milyon TL maddi hasar oluştuğu ve iki yüksek hızlı tren setinin kullanılamadığının altı çizilmişti.

Sürekli ölümlü kazalarla gündeme gelen işletmede, yılda en az bir kez yapılması gereken iç kontrolün yapılmadığı, iç denetçinin atanmadığı da vurgulanmıştı.

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