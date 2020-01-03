İstanbul'da işçi servisi devrildi, 6 kişi yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde işçi servisi devrildi, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aslan D. yönetimindeki 34 LZU 424 plakalı işçi servisi, henüz bilinmeyen nedenle Saadetdere Mahallesi 68. Sokak'ta devrildi.

Yoldan çıkarak boş bir araziye savrulan aracı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (İstanbul/AA)

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