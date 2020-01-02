Cam Keramik-İş: Patronların kâr hırsı uğruna işçiler ölmeye devam ediyor

Cam Keramik-İş Sendikası, İstanbul'daki Dudullu Organize Sanati Bölgesi'nde (OSB) kurulu Yıldız Cam'da önceki gün yaşanan iş cinayetini fabrika önünde protesto etti. Yıldız Cam’da kazan patlaması sonucu 1 işçi feci şekilde can vermiş, en az 7 işçi ise yaralanmıştı.

Fabrika önünde konuşan Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, “Hayatını kaybeden İsmail Özen, 10 yıldır bu fabrikada çalışan bir işçiydi. Patlama sonucunda Murat Yücedağ’ın ise bacakları koptu ve işçi arkadaşımız ağır yaralı bir şekilde yoğun bakım ünitesinde yatmaya devam ediyor. İsmail Özen’in ailesine baş sağlığı ve yaralı işçilere de acil şifalar diliyoruz” dedi.

Yıldız Cam'da işçilerin çok ağır çalışma koşulları altında, düşük ücretlere çalıştırıldığını kaydeden Sarıkaş, “İşyerinde daha önce de defalarca iş kazaları yaşandı. Patronun kâr hırsı yüzünden Yıldız Cam işçilerinin canı hiçe sayılmaya devam ediyor. Krizin derinleşmesiyle birlikte Yıldız Cam’da 3 vardiya olan çalışma düzeni 2 vardiyaya düşürüldü. İşveren, az işçiyle daha çok iş çıkarma dayatmasıyla hareket ediyor. İşçilerin iş yükü artmış durumda. Fabrikada tüm bu ağır koşullar, iş cinayeti gibi bir facianın ortaya çıkmasına yol açtı. Yıldız Cam fabrikasında yaşanan ne ‘fıtrat’, ne de ‘kaza’dır. Bu apaçık iş cinayetidir” dedi.

Güvenli bir ortamda çalışmayı sağlayacak tek yolun işçilerin birliğinden ve mücadelesinden geçtiğini ifade eden Sarıkaş, “Ancak sendikalı ve örgütlü olursak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin hayata geçirilmesini sağlayabiliriz. Yıldız Cam işçileri başta olmak üzere, tüm cam işkolunda çalışan işçileri, iş kazalarına karşı örgütlenmeye, sendikalaşmaya çağırıyoruz. Gücümüz birliğimizden gelir. Çalışırken ölmemek, yaralanmamak ve sakat kalmamak için fabrikada bir araya gelelim ve mücadeleyi büyütelim” çağrısı yaptı. (İstanbul/EVRENSEL)

Yıldız Cam fabrikasındaki iş cinayeti: Nedeni ağır koşullar