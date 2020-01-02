Eşine sıcak suyla saldıran erkeğin bahanesi: Misafiri yalnız bıraktın

Kadına yönelik şiddetin bahanesi bu kez "Misafiri yalnız bıraktın" oldu. Karabük'te İsmail A. adlı erkek, eşi Gülten A.'yı, "Misafiri yalnız bıraktınız" diyerek sıcak suyu üzerine döküp yaktı. Annesinin evine sığınan Gülten A., eşinden şikayetçi oldu. İsmail A.'ya 1 ay evden uzaklaştırma cezası verildi.

DHA'nın haberine göre, İsmail A. 15 gün önce eşi Gülten A.’nın üzerine çaydanlıktaki sıcak suyu döktü. Kolu yanan Gülten A., İsmail A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, İsmail A. hakkında 1 ay evden uzaklaştırma kararı verdi.

"ŞİDDET DAHA ÖNCE DE VARDI"

Gülten A. olay günü komşularının misafirliğe geldiğini anlatarak, "Alt kattaki komşumuz gelmişti. Kayınvalidem de gelmişti. Mutfakta süt pişirdim. Misafirimiz ve eşim getirdiğim birer bardak sütü içti. Eşim 'çay demle' dedi. Kayınvalidem Kuran okumak için yanıma geldi. Eşim misafirimiz gittikten sonra ‘misafiri yalnız bıraktınız’ diye çaydanlığı üstüme doğru fırlattı. Sıcak su koluma geldi. Daha önce de darp olayları vardı. Çocuklarım için sabrettim. Kimseye bir şey demedim. Bu son olayı da 15 gün kimseye demedim. Annem de inanmadı ben de söylemek zorunda kaldım. Eşim ‘Hastaneye getireyim’ dedi ama kızgın olduğum için gitmedim. Annem ile savcılığa giderek şikayetçi olduk. Eşime 1 ay uzaklaştırma verildi" dedi.

UZAKLAŞTIRMA SÜRESİNİN UZATILMASINI İSTİYOR

Uzaklaştırma süresinin uzatılmasını isteyeceğini belirten Gülten A., "Koruma da istedim. Kendi evimde kalacağım. Bu süreç neyi gerektirir bilmiyorum. Kalbine stent takıldığı için ailesi de bir şey demiyor. Daha önceki darp olaylarını çocuklarım için kapattım. Şikayette bulunmadım ama bu cani" diye konuştu. Olaydan 2 gün sonra sağlık ocağına gittiğini ifade eden Gülten A., "Kolum tam açılmıyor. Plastik cerrah görecek kolumu. Şimdilik pansuman yapılıyor" dedi.

"8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN YANINDA YAPMIŞ"

Anne Pembe Ç. ise şöyle konuştu:

"Böyle yanamazsın sen' dedim. Çaydanlığı elime alıp kolunun nasıl yandığını anlamaya çalıştım. Sol el ile sağ kol nasıl yanar? O gün uyuyamadım. Sabah kızımı arayıp, ‘Sen kendin yanmadın. Seni İsmail yaktı' dedim. ‘Çocuklarının üzerine yemin et’ dedim. Ondan sonra gerçeği söyledi. Ne kadar ceza varsa çeksin. Yeter bu çektikleri. İnsanın üzerine sıcak suyu atmak ne demek? 8 yaşındaki çocuğunun yanında yapmış. Kapıyı kapatıyormuş kimse duymasın diye" (HABER MERKEZİ)

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