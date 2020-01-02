Ücretli hale getirilen poşetin geri dönüşüm katkı payına yüzde 22,5 zam

Geçen yılın başından beri parayla satılan marketlerdeki plastik alışveriş poşetinin geri dönüşük katkı payına yüzde 22,58 oranında zam geldi.

1 Ocak 2019’dan itibaren uygulanmaya başlanan ücretli plastik poşet uygulaması beraberinde pek çok tartışmayı da getirmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve plastik sektörü temsilcilerinin 2020 yılı poşet fiyatının belirlenmesi için yaptığı toplantıdan fiyat artışı yapılmaması kararı çıkmıştı. Bu doğrultuda poşetlerden marketlerin aldığı pay 10 kuruştan 7 kuruşa indirilirken geri dönüşüm katkı payı kesintisi 18 kuruşa yükseltildi. Böylece tüketicinin ödeyeceği ücret zamlanmayarak 25 kuruş olarak kaldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelikle 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda yer alan ve çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 22,58 oranında zam yapıldı.

ZAM, POŞETLE SINIRLI KALMADI

Listede plastik poşetlerin yanı sıra motorlu araç lastikleri, aküler, piller, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, ilaç ve içeceklerin konulduğu plastik, cam, kağıt ve ahşap ambalajlar yer alıyor.

Bu listede yer alan atıklardan sadece poşetler için tüketicilerden katkı payı alınıyor. Diğer ürünlerin katkı payı ise şirketlerden tahsil ediliyor. Poşete gelen zam doğrudan halkın cebini vurdu. Diğer atıklara yapılan zammın ise şirketler tarafından bu ürünlerin satış fiyatlarına yansıtılacağı, halkın dolaylı yoldan zamdan etkileneceği belirtildi. (HABER MERKEZİ)