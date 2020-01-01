İBB üzerinden hükümet medyasına ne kadar para aktarıldığı ortaya çıktı

2017-2019 Haziran tarihleri arasında İBB üzerinden yandaş medyaya milyonlarca lira aktarıldığı ortaya çıktı. Listede ilk sırada Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak’ın başında bulunduğu Turkuaz Medya yer aldı.

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden havuz medyasına aktarılan paralar ortaya çıktı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel yazısında rakamlara yer verdi. Ağırel’in yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Ekseriyeti 2017-2019 Haziran tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakleri toplamda 57 milyon TL reklam dağıtmış. Bu rakamlara sponsorluklar dahil değil. Sadece internet, gazete, dergi ve TV reklamları…

Peki, kim ne kadar almış?

Buyurun listeye…

Mesela kapanacak olan Türkmedya yayın organlarına 5 milyon 764 bin TL,

Turkuaz Holding'e bağlı yayın organlarına 15 milyon 293 bin TL,

Albayrakların sahip olduğu; Yenişafak, TVNET gibi yayın organlarına 9 milyon 127 bin TL,

AKİT grubunun sahip olduğu Yeni Akit ve Akit TV ye 3 milyon 008 bin TL,

Nokta Elektronik Medya A.Ş. sahibi olduğu Kanal 7, Haber 7, Ülke TV için 1 milyon 409 bin TL,

Selahatin Aydoğdu 'nun sahip olduğu MS YAPI MEDYA ya ait olan İstanbul Tv ve İstanbul Ajans için 1 milyon 575 bin TL,

Demirören Medya Grubunun sahip olduğu Milliyet, CNN Türk, Kanal D, Hürriyet için 689 bin 647 TL,

Ciner Holding'in sahibi olduğu Habertürk, Show TVv için 493 bin 705 TL,

İhlas Grubunun sahip olduğu Türkiye gazetesi ve İHA için 1 milyon 189 bin TL,

Vakıflar reklam ve abonelik parasından eksik durur mu?

SETA Vakfı'nın yayın organı KRİTER dergisi için 342 bin 242 TL,

TÜGVA yayın organları Fikirname ve Özçekim için 55 bin TL,

Okçular Vakfı için 360 bin TL (HABER MERKEZİ)

İBB'den 'reklam geliri' alan TürkMedya'nın geliri kesildi

Star ve Güneş gazeteleri son baskısını yaptı

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