31 Aralık 2019 14:31
Son Güncellenme Tarihi: 31 Aralık 2019 14:33

Star ve Güneş gazeteleri son baskısını yaptı

Star ve Güneş gazetelerinin çalışanlarına kurumların kapanacağı resmen tebliğ edildi. TürkMedya bünyesinde yayın yapan iki gazetenin çalışanları ise haklarını alıp alamayacakları konusunda endişeli.

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Star ve Güneş gazetelerinin 30 Aralık 2019 tarihli ilk sayfaları

Star ve Güneş gazetelerinin 30 Aralık 2019 tarihli ilk sayfaları

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    İktidara yakınlığıyla bilinen Türkmedya bünyesindeki Star ve Güneş gazeteleri son baskılarını yaptı.

    Star gazetesi kâğıt baskısını sona erdirdi. Yoluna dijital medya ile devam edeceğini duyuran gazete “Kağıda veda ediyoruz. Artık 24 saat sizlerleyiz” manşeti ile çıktı. Güneş gazetesi ise sürmanşette “Güneş gazetesi bugün son kez bayilerde okuruyla buluştu” ifadelerini kullanarak Akşam gazetesinin eki olarak çıkacaklarını duyurdu.

    Star gazetesinden yapılan duyuruda “Daima milletin yanında duran kirli oyunları gün yüzüne çıkaran gün  yüzüne çıkaran Star, bugünden itibaren dilediğiniz her an yanı başınızda. Yenilenen enerjisi ve dopdolu içeriğiyle dijitaldeyiz” ifadeleri yer aldı.

    Star ve Akşam'da çalışan gazetecilerin kendilerine yönetim tarafından ulaştırılacak tebligatları beklediği ve tazminatları ve alacakları konusunda tedirgin oldukları ifade edildi.

    STAR DİJİTAL MEDYADA DEVAM EDECEK

    Kâğıt baskısını bugün sona erdiren Star gazetesi, dijital medya ile devam edeceğini duyurdu. Star, “Kâğıda veda ediyoruz. Artık 24 saat sizlerleyiz” manşeti ile çıktı.

    Gazetenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) AKP döneminde 'reklam geliri' adı altında her ay 10 milyon lira aldığı ortaya çıkmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmesinin ardından bu maddi yardımın kesildiği iddia edilmişti.

    Haberde şu ifadeler yer aldı: 

    "Türkiye’nin içeride ve dışarıda istiklal mücadelesi verdiği dönemde, devletinin ve milletinin yanında duran, kirli oyunları gün yüzüne çıkaran Star, basılı medya hayatına bugünden itibaren son veriyor. Alınan karar doğrultusunda Star, dijital medya hayatına devam ederek, ‘Millî iradenin sesi’ni daha gür haykıracak. star.com.tr, aktif habercilik, mevcut içerikleri ve güçlü yazar kadrosuyla, yeni dönemde dijital dünyada adından sıkça söz ettirecek."

    Star gazetesinin son sayısı

    Star gazetesinin son sayısı

    UZANLAR KURMUŞTU

    1999 yılında Uzanlar tarafından kurulan Star gazetesi, 2004’te TMSF el koyana kadar aynı grupta kaldı. 2006’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın Ethem Sancak’a satılan gazete, daha sonra Hasan Yeşildağ tarafından alındı. Gazetenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) AKP döneminde 'reklam geliri' adı altında her ay 10 milyon lira aldığı gündeme gelmiş, İBB Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından bu maddi yardımın kesildiği iddia edilmişti.

    GÜNEŞ, AKŞAM GAZETESİNE GEÇİYOR

    Akıbeti merak edilen bir diğer gazete olan Güneş gazetesi ise Akşam gazetesinin eki olarak devam edecek. Gazete bugün sürmanşetten “Güneş gazetesi bugün son kez bayilerde okuruyla buluştu” ifadelerini kullanarak Akşam gazetesinin eki olarak çıkacaklarını duyurdu.

    Güneş gazetesinin son sayısının sürmanşeti

    Güneş gazetesinin son sayısının sürmanşeti

    2019’DA EN AZ 100 GAZETE KAPANDI

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türk basını açısından 2019 yılını değerlendirdi. Sertel 2019 yılını gazete ve gazeteciler için “kara bir yıl” olarak nitelendirdi.

    2019 yılının son günlerinde yaşanan Sözcü gazetesine verilen hapis cezalarının ve Basın İlan Kurumu’nun Cumhuriyet ile BirGün gazetelerine resmi ilan akışını durdurma kararlarının Türk basınının içinde bulunduğu son 17 yılın özeti niteliğinde olduğunu söyleyen Sertel, adında “Ak” olan partinin bütün icraatlarının “kara” olduğunu dile getirdi. Sertel, 2019 yılında Türk basınında yaşananları şöyle özetledi:

    DÖRT GAZETECİDEN BİRİ İŞSİZ

    15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ise 119 basın yayın kuruluşu kapatılırken son 5 yılda 3 bin 804 gazetecinin basın kartı iptal edildi. Basın sektöründe kapatılan ve kapanan yayın organları nedeniyle işsizlik yüzde 30’a ulaşmış, son 10 yılda işsiz kalan gazeteci sayısı 10 bini aştı.

    SETA VAKFI GAZETECİLERİ FİŞLEDİ

    Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı (SETA), yeni yayımladığı “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporda, yabancı basının Türkçe servislerinde çalışan gazetecileri hedef aldı. Raporda, gazeteciler özgeçmişleriyle tek tek listelenerek, yaptıkları retweet’ler ve daha önce hangi gazetelerde çalıştıkları rapor şeklinde Temmuz 2019 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı. (MEDYA SERVİSİ)

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