Bacasına filtre takılmayan 6 termik santral mühürlendi

AKP ve MHP'nin oylarıyla TBMM'den geçen termik santral düzenlemesinin veto edilmesinin ardından termik santraller için 1 Ocak 2020’ye kadar tanınan süre doldu. Manisa, Soma, Sivas, Kütahya ve Maraş'ta filtre takmadığı tespit edilen termik santraller mühürlendi. Afşin-Elbistan A Termik Santrali bugün mühürlenmesine rağmen çalışmaya devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santrale, verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle gece yarısı mühür vuruldu. Termik santralin mühürlenip, faailiyetinin durdurulmasıyla bölgede sessizlik hakim oldu. Yetkililer e termik santraldeki 3 bacaya filtre takılması için 1 ay süre verdi. Süre 1 Ocak'ta doldu ancak bacalara filtre takılmadı. Bunun üzerine yeni yılın ilk dakikalarında polis ekipleri eşliğinde gittikleri Soma Termik Santrali'ni mühürleyerek faaliyeti durdurdu.

ZONGULDAK'TA BACASINDA FİLTRE OLMAYAN SANTRALDE ÜRETİM DURDURULDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatıyla, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. Termik santral mühürlendi.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirme sonucu Elsan Enerji'ye satılan, 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin bacalarında filtre bulunmuyordu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak 2020'in ilk saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatıyla santrale gitti. Bakanlığın kararını yetkililere tebliğ eden ekipler, santraldeki iki bacanın bulunduğu kömür kazanlarını mühürledi. Santralin Çevre İzin Belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.

KÜTAHYA'DAKİ 2 TERMİK SANTRAL MÜHÜRLENDİ

Kütahya’nın Seyitömer ile Tavşanlı ilçelerinde bulunan termik santralleri, verilen sürede bacalara filtre takılmadığı gerekçesiyle sabah saatlerinde jandarma ekiplerince mühürlendi. İki santraldeki üretim durduruldu.

Kütahya’da bulunan 2 termik santralin bacalarına filtre takmaması nedeniyle 'Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ kapsamında geçici faaliyet belgesini yeniden alması gerektiği belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatıyla Kütahya İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyetleri durdurulan termik santrallara geçici faaliyet belgesi alıncaya kadar üretim faaliyetinde bulunulmaması gerektiği mühürleme işlemi yapan jandarma ekiplerince tebliğ edildi.

AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ MÜHÜRLENDİ

Fotoğraf: DHA

Maraş'ın Afşin ilçesindeki Afşin- Elbistan A Termik Santrali, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

Maraş Valisi Vahdettin Özkan, Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmalarının "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurulduğunu bildirdi. Vali Özkan, "Bu çerçevede Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları 'geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak, üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

MÜHRE RAĞMEN ÇALIŞIYOR

Fotoğraf: MA

Mezopotamya Ajansının haberine göre, filtresiz çalışmasından dolayı Maraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Elbistan Belediyesi yetkilileri tarafından mühürlenen Çelikler Holding’e ait Elbistan A Termik Santrali mühürlenmesine rağmen çalışmaya devam ediyor.

Bacasından kara dumanların yükselmeye devam eden santralin filtresiz çalışmasından dolayı yasaya göre çalışma lisansının iptal edilmesi gerekiyor. Bölgede yaşayan yurttaşlar, santralin ya daha önceden içeriye stoklanan kömürle çalıştığını ya da fuel oil yakıtı ile çalıştırıldığını belirtti.

KANGAL TERMİK SANTRALİ'NE FİLTRE MÜHRÜ

Sivas'ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, özel bir şirket tarafından işletilen ve Kangal ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan termik santrale giderek denetlemede bulundu. Yapılan denetim sonucu filtre takmadığı tespit edilen termik santrali mühürlerken, üretimin durduğu santraldeki işçilere izin verildi.

BAKAN KURUM: 5 TERMİK SANTRAL TAMAMEN KAPANDI

Fotoğraf: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı. Kurum, incelenen 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edileceğini duyurdu. Kurum şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır. Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek. Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz santraller Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapmak durumundalar. Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini almışlardır"

Kanal İstanbul'a ilişkin bir soru üzerine Kurum, "Bizim vatandaşımızın sağlığını ilgilendiren kararlar alacağız" dedi. Kurum, 2011 Anayasa referandumuna atıf yaparak "2011 yılında sayın Cumhurbaşkanımız Kanal İstanbul projesini halkımızda paylaştılar. Halkımızın büyük bir teveccühü ile Cumhurbaşkanı seçildiler. Cumhurbaşkanımız bu projeli belediye başkanı olduğu dönemde tasarlamıştır. İstanbullu vatandaşlarımız hiç merak etmesin yapmış olduğumuz her projede halkımızın sağlığını ilgilendiren nasıl karar aldıysak Kanal İstanbul'da, Osman Gazi Köprüsü'nde, Marmaray'da aynı kararı aldık. Milletimize rağmen hiçbir karar almadık. Sormak lazım onlar hangi projelerinde milletimize danışmışlar onu da sormak lazım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan 15 termik santrale baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl erteleyen kanun teklifi, AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmişti. Kamuyonun ve çevre örgütlerinin tepkisini çeken yasayı Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ülke genelindeki termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlaması için 31 Aralık'a kadar süre tanımıştı. (HABER MERKEZİ)

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