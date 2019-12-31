Erdal Beşikçioğlu’ndan Behzat Ç. açıklaması: Rant düzeninin içinde olmak istemedim

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisi hakkında kamuoyunda bir süredir devam eden tartışmalar nedeniyle yaptığı açıklamada “Bu manasızlıktaki rant düzeninin bu şekilde içinde olmak istemedim" dedi.

"SENARYO BİLE PAYLAŞILMADI"

Beşikçioğlu, açıklamasında kendileriyle senaryo bile paylaşılmadan, onayları alınmadan yeni sezon duyurusuyla-dedikodusuyla beklenti yaratıldığını ve hikayede büyük değişiklikler olduğunu, Behzat Ç.’nin cinayet bürodan uzaklaşıp, derin devletle bir mücadelenin içine girdiğini, karakterle ilgili çok önemli değişiklikler söz konusu olduğunu belirterek “İş bambaşka bir şeye dönüşüyor” dedi.

"YÖNETMEN SERDAR AKAR İSTENMİYOR"

Behzat Ç. karakterinin ve hikayesinin yaratıcısının Emrah Serbes olduğunu, onun da bu konsept değişikliğinden haberdar edilip edilmediğinin belli olmadığını söyleyen Beşikçioğlu, “Ayrıca bu işin yönetmeni olan Serdar Akar yeni çekilecek sezonda istenmiyor ve yerine yönetmen koltuğuna başkaları getirilmek isteniyor. Güven Kıraç’ın oynadığı Memduh Başgan karakterinin yeni bölümlerde istenmediği belirtiliyor” dedi.

RANT DÜZENİ

Beşikçioğlu açıklamasını şöyle tamamladı:

“Sosyal medyada bazı yorumlarda para ile ilgili çok yüksek rakamlar istendiği gibi seviyesiz yorumlara da rastladım. Behzat Ç. dizisinde oynamış, geçmiş bölümlerden hâlâ paralarını alamayan oyuncu arkadaşlar var. Hiçbir oyuncu için para önemli olmamıştır ama yine de iş devam etmiştir. Behzat Ç. de her zaman maddeden çok mana bu ivmeyi sağlamıştır. Bu manasızlıktaki rant düzeninin bu şekilde içinde olmak istemedim... Bu konudaki takdir hakkımı kullanırken seyirci ve yayıncı arasındaki herhangi bir tartışmadan haberim olmadığını, varsa oyuncu olarak tartışmanın bir tarafı da olmadığımı özellikle belirtmek isterim. Sürçülisan ettikse affola...” (MEDYA SERVİSİ)

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