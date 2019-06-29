Behzat Ç. yeni fragmanı yayınlandı: Hayalet, KHK ile işten atılmış

Beklenen "Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin yeni sezon bölümleri 25 Temmuz tarihinde yayınlanacak. Yayınlanan yeni fragmana göre İnanç Konukçu'nun oynadığı Hayalet lakaplı Sabri Özay, KHK ile polislikten atılmış.

2011'de yayınlanmaya başlayan ve 3 sezon boyunca devam eden "Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi", 6 yıl sonra geri dönüyor.

İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ve Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde olduğu dizi, 25 Temmuz’dan itibaren BluTV’de yayınlanacak.

Yayınlanan fragmanda Hayalet'in solcu olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz sonrası Kanun Hükmünde Kararname ile polislikten atıldığı bilgisi yer alıyor.

Serdar Akar’ın yönetmenliğini yaptığı ve Ercan Mehmet Erdem’in senaryosunu yazdığı dizinin çok sayıda izleyicisi bulunuyor. (MEDYA SERVİSİ)