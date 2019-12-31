31 Aralık 2019 16:30

Fransa yeni yıla "emeklilik reformuna" karşı grevlerle giriyor

Fransa, yeni yıla Emmanuel Macron yönetiminin "emeklilik reformuna" karşı devam eden grevlerle giriyor.

Fransa'da genel grevde Noel kutlaması

Fotoğraf: AA

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    Fransa, yeni yıla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "emeklilik reformuna" karşı devam eden grevlerle giriyor. Başta başkent Paris'te olmak üzere bugün ülke genelindeki yeni yıl kutlamaları grevlerle birlikte yapılacak.

    Anadolu Ajansının haberine göre "Emeklilik reformuna" karşı başlatılan ve 27 gündür devam eden grevlerin odak noktası Paris'te yerel saatle 18.30'dan sonra ikisi hariç tüm metro hatları çalışmayacak. Şehirler arası ve banliyö trenlerinde de birçok sefer yapılmıyor. Aynı zamanda diğer büyük kentlerde de ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Fransa Uusal Demir Yolları Şirketi (SNCF), grev nedeniyle tren seferlerinin yarısını iptal etti.

    Ülkenin en önemli iş sendikalarından biri, Genel İş Konfederasyonundan (CGT) yapılan açıklamada, 7-10 Ocak tarihlerinde ülkedeki 8 rafinerinin giriş ve çıkışlarında blokaj eylemi yapma çağrısında bulundu.

    Paris'te yeni yıl kutlamaları kapsamında bu gece, Champs-Elysees Caddesi'nde ışık ve havai fişek gösterisi düzenlenecek. Ülke genelinde yaklaşık 100 bin polis ve jandarma kutlamalarda görev yapacak.

    Macron ve hükümet, "emeklilik reformundan" vazgeçmemekte, sendikalar ise düzenlemenin geri çekilmesi için ısrar ediyor.

    CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, 9 Ocak'ta yeniden gösteri yapılması çağrısında bulunmuştu.

    Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si "emeklilik reformuna" karşı çıkıyor.

    Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı "emeklilik reformuna" tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

    Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti. Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

    Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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