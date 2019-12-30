Birleşik Metal-İş Genel Merkezi fazla mesaiye kalmama eylemine ara verdi

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkezi, MESS grup sözleşmesinin tıkanması üzerine aldığı fazla mesaiye kalmama eylemini 6 Ocak’a kadar erteleme kararı aldı. Kararın patronları rahatlattığını söyleyen sendika üyesi metal işçileri tepkili.

Birleşik Metal-İş Sendikası, işçilerin İstanbul’da patron sendikası MESS önünde eylem yaptığı bugün, tüm şubelere 31 Aralık-6 Ocak haftası eylemlerine ilişkin Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı’nın imzasıyla yazı gönderdi. 2 Ocak’ta tüm vardiyalarda alkış, düdük ve sloganlarla toplu olarak yemeğe gidileceği, yemeğin birlikte yeneceği ve birlikte işbaşı yapılacağı belirtilen yazıda, fazla mesaiye kalmama eylemine ise 6 Ocak’a kadar ara verileceği bildirildi. Yazıda 3 Ocak Cuma günü yeni eylem planının açıklanacağı duyuruldu.

Kararı haber alan işçiler tepki gösterirken, alınan kararın eylem nedeniyle sıkışan patronları rahatlatacağını söyledi.

Görsel, Birleşik Metal-İş'in tüm şubelerine gönderdiği yazı

(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, MESS dayatmasına karşı fazla mesaiye kalmayacak

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