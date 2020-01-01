01 Ocak 2020 04:46

2020'de devletin eli, vatandaşın cebinden hiç çıkmayacak

Türkiye, bugünden itibaren yeni vergi uygulamalarıyla tanışacak. Birçok verginin yüksek oranlı arttırılmış olmasının yanı sıra yıl boyunca zamların ardı arkası kesilmeyecek.

Fotoğraf: Pixabay

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    Bugünden itibaren birçok yeni düzenleme ile yeni vergiler hayatımıza girecek; konaklama ve dijital hizmet vergisi, yüzde 40’lık yeni bir gelir vergisi dilimi gibi! Yenilerin yanı sıra eskiler de epey can yakacak. Önce yenilerden başlayalım. 2020’de dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri yüzde 7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi olacak.

    1 NİSAN 2020’DE YÜRÜRLÜKTE OLACAK

    Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisi alınacak. Aynı şekilde bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de vergiye tabi olacak.

    Konaklama vergisi 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanacak.

    Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler için konaklama vergisi ödenmeyecek.

    Konaklama vergisi 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. 2020-nisan ayına ait Konaklama Vergisi Beyannamesi 26 Mayıs 2020 tarihine kadar verilecek ve aynı süre içinde ödenecek.

    ZAM YAĞACAK

    Yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi. Harçlar, cezalar, vergiler bu oranda arttırıldı. Yargı harçları, tapu kadastro harçları, noter harçları, vergi yargısı harçları, konsolosluk harçları, gemi ve liman harçları, diploma harçları ve trafik harçları yüzde 22.58 oranında artırıldı.

    Özellikle noterde çok işi olanlar yüklü ödeme yapacak. Yüklü ödemeye kolaylık geldi; noterlerde nakit yapılan ödemeler yeni yıldan itibaren kredi kartıyla yapılabilecek. Bu yıl başlayan nöbetçi noter uygulamasının ardından bugünden itibaren artık kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek.

    Arsa, arazi, işyeri ve konutlar için belediyede kayıtlı olunan değer üzerinden ödenen emlak vergisi yüzde 11.29 oranında zamlı ödeyecek.

    İlk defa avukatlık ruhsatı alacaklar, pasaport alacaklar, vizesiz yurt dışına çıkacaklar, dava açacaklar, ehliyet alacaklar, ruhsat alacaklar da alacakların hepsi önümüzdeki yıl zamlı harç ödeyecek. İdari para cezaları da Vergi Usul Kanunu’nun 414’üncü maddesi uyarınca yeniden değerleme oranı kadar artırıldı. Fiş ya da fatura vermemek, kirayı bankadan ödememek, elektronik beyanname gönderme yükümlülüğünü yerine getirmemek, iş/adres değişikliğini zamanında vergi dairesine bildirmemenin cezası artık yüzde 22.58 tuzlu!

    CEP TELEFONU KAYIT ÜCRETİ CEP YAKACAK

    En çok dikkat çeken zamlardan biri de yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücreti. Yeni kayıt ücreti yüzde 22.58’lik zamla 1.500 TL’den 1.838 TL’ye çıktı.

    Yeni zamla 2 bin TL’ye dayanan kayıt ücreti, ‘o fiyata sıfır telefon alınıyor’ eleştirilerini de beraberinde getirdi.

    En ‘insaflı’ zam, yüzde 12’lik yeniden değerleme oranı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde. Otomobil satışlarındaki gerileme nedeniyle Motorlu Taşıt Vergisi’ndeki artış yeniden değerleme oranının yarısına indirilmiş olsa da trafik cezaları yüzde 22.58 oranında artırıldı.

    SİGARAYA ZAM ŞİMDİDEN GÖZÜKTÜ

    Alkollü içki ve sigaraya her 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı, yılbaşında uygulanmayacak. Fakat yıl içerisinde zam kaçınılmaz. 2020 yılı için sigara üzerinden alınması tahmin edilen ÖTV tahsilat tutarı olan 64.8 milyar TL. Bu da demektir ki sigara tüketimi artmazsa sigaraya yüzde 20 oranında zam yolda. Paket alım yerine açık tütün tüketimine yönelim artışı düşünüldüğünde, sigara satışlarında bir artış değil azalma olacağı bunun da sigara zamlarını kaçınılmaz kılacağı kesin!

    2019 bütçesi onaylandığında sigaradan 45.6 milyar TL’lik ÖTV toplanacağı tahmin edilmiş ancak yıl içinde bütçe açığı sert çok fazla artınca sigaraya ilave zamlar yapıldı. O zamlar sayesinde yılın 2019’un ilk 11 ayında sigaralardan toplanan ÖTV tutarı 46.4 milyar TL’yi buldu.

    BELLİ Kİ YIL BOYU SÜRECEK!

    2020 yılından itibaren ücret geliri elde edenlere vergi tarifeleri de değişecek. Gelir Vergisi Kanunun da 15, 20, 27, 35 olmak üzere 4 dilim halinde uygulanan vergileme dilimleri 5’e çıkarıldı. 2020 yılından itibaren yüzde 40’lık beşinci bir gelir vergisi dilimi olacak.

    Tek işverenden alınan ve 500 bin lirayı aşan gelirler için de beyanname verilecek.

    Hükümet bu düzenlemeyi şöyle pazarlıyor: Zenginden vergi alacağız, vergide adaleti sağlayacağız.

    Bugüne kadar zenginden doğru dürüst vergi almadığının, alınan verginin adaletsiz olduğunun, emekçi vatandaşlardan topladığının itirafı olsa da bu düzenin değişeceğini göstermiyor.

    Pazarlanma usulü ile milyonlar kandırılıyor. Oysa gerçek şudur: Verilen garantiler yüzünden köprü, otoyol geçiş ücretleri, şehir hastanelerine kira ve hizmet bedelleri gibi kara delikler her yıl büyüyor. Askeri operasyonlar para yutuyor. Faize 2020 yılında 139 milyar TL ödenecek.

    Acil para lazım. Bu nedenle sermayeden alınacak propagandası ile vatandaşın cebine el atılacak.

    EMEKÇİLER SONBAHARDA YİNE YÜKSEK VERGİ ÖDEYECEK

    MİLYONLARCA memur ve çalışan yine vergisi dilimi gadrine uğrayacak.

    Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife şöyle,

    • 22 bin liraya kadar yüzde 15,
    • 22 bin - 49 bin lira arasında yüzde 20,
    • 49 bin - 120 bin lira arası yüzde 27,
    • 120 bin - 600 bin lira arası yüzde 35,
    • 600 bin liranın üzeri  yüzde 40.

    Buna göre asgari ücretin 50 TL üzerinde alan, yani brüt ücreti 30 bin TL olan bir çalışan eylül ayı itibari yüzde 15 yerine yüzde 20 vergi ödeyecek. Böylece geliri eylül ayı itibari ile 120 lira eriyecek. Brüt ücreti 4 bin 500 lira olan düşük ücretli memurlar bile haziran ayından itibaren devlete 570 lira yerine 630 lira vergi verecek.

    Vergide adalet 2020’de gelmedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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