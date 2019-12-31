Somali saldırısını üstlenen Eş Şebap: Saldırının hedefi Türkiye

Somali'deki 81 kişinin öldüğü saldırıyı üstlenen cihatçı örgüt Eş Şebap sözcülerinden Şeyh Ali Mahmud, Somali'deki saldırıda hedefin, Türkiye'den gelenleri taşıyan bir konvoy olduğunu söyleyerek, saldırıda ölen onlarca Somalili için ise özür diledi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 28 Aralık'ta üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüse yönelik bombalı saldırıda en az 81 kişi yaşamını yitirdi. IŞİD'e bağlılık yemini eden cihatçı örgüt Eş Şebap örgütü, İki Türkiye vatandaşının da öldüğü saldırıyı üstlendi.

BBC Türkçe'nin haberine göre saldırının ardından Eş Şebap sözcülerinden Şeyh Ali Mahmud, sesli mesaj yayımlayarak saldırıda hedefin, Somali hükümetiyle işbirliği yapan Türkiye'den gelenleri taşıyan bir konvoy olduğunu belirtti. Sesli mesajda Türkiye, "Somali'nin kaynaklarını sömürmekle" suçlandı. Mahmud, "Dinden dönen Türk yönetimi için çalışan Türkler bizim düşmanımızdır ve daha önce söylediğimiz gibi, topraklarımızdan çekilene kadar onlarla savaşmaya devam edeceğiz. Ancak masum Müslüman Türk vatandaşlarına karşı değiliz" dedi.

ASaldırıda ölen onlarca Somalili için özür dileyen cihatçı örgüt lideri, "Müslüman Somali halkına acı veren kayıplar için çok üzgünüz, hayatını kaybeden Müslümanlara baş sağlığı diliyoruz. Yaralananlara ve malları zarar görenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD, Somali’de yaklaşık 81 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının ardından cihatçı örgüt Eş-Şebab’a karşı hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

Somali'de bombalı saldırı: 80 kişi hayatını kaybetti

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