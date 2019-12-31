Zeytinburnu'nda iki tekstil fabrikası yandı

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan bir başka tekstil fabrikasına sıçradı. Dokuma fabirkasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

Zeytinburnu'nda yaklaşık 2 bin 500 metre karelik alan üzerine kurulu bulunan iki katlı fabrikanın dokuma kısmı alev alev yandı. Yangın, Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı fabrikanın ikinci katındaki dokuma kısmında 04:00 sıralarında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri 4 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri yangının kontrol altına alındığı fabrikada uzun süre soğutma çalışması yapacağı öğrenildi.

Yangının ardından fabrikalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangının sıçradığı fabrikada çalışan işçilerden Sebahattin Karataş, gece mesaisinde çalıştıkları sırada bitişikteki fabrikadan bir patlama sesi duyduklarını, ardından yükselen alevleri görünce itfaiye ekiplerine haber verdiklerini anlattı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

Reklam