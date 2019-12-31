Zimbabve'de nüfusun yarısından fazlası açlıkla yüz yüze

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Zimbabve Direktör Yardımcısı Niels Balzer, yaptığı açıklamada, Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de nüfusun yarısından fazlasının açlıkla yüz yüze olduğunu belirtti.

Açlık sorununda ülkede yaşanan kuraklığın etkisi olduğunu ifade eden Balzer, sorunun azaltılması için çalışmalar başlatıldığını kaydetti.

WFP, kuraklık ve ekonomik sıkıntısı nedeniyle açlık krizi yaşayan Zimbabve'ye 4,1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştıracağını açıklamıştı.

Mevsim yağışlarının azalması nedeniyle tarımsal ürün verimliliğinin düştüğü ve hayvanların öldüğü kırsal kesimde 5,5 milyon kişi gıda güvenliğine sahip değilken, şehirlerde 2,2 milyon kişi yeterli su ve gıdaya ulaşamıyor.

Elektrik ve suyun belli saatlerde dönüşümlü olarak kullanılabildiği 14 milyon nüfuslu ülkede, ekonomik krizin yol açtığı hiperenflasyon nedeniyle halk gıda ürünlerini almakta zorluk çekiyor. (Abuja/AA)

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