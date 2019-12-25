25 Aralık 2019 19:45
Metal işçileri eylemlerini sürdürüyor
Birleşik Metal-İş’in aldığı eylem programı çerçevesinde bir süredir mesaiye kalmama eylemi yapan işçiler, örgütlü oldukları MESS kapsamındaki fabrikalarda eylem yaptı.
Fotoğraf: Evrensel
DİSK/Birleşik Metal-İş üye işçiler, MESS’in 3 yıllık sözleşme, yüzde 6 zam, esnek çalışma ve güvencesizlik dayatmasına karşı eylemlerini sürdürüyor.
Birleşik Metal-İş’in aldığı eylem programı çerçevesinde bir süredir mesaiye kalmama eylemi yapan işçiler, dün örgütlü oldukları MESS kapsamındaki fabrikalarda eylem yaptı.
Tüm vardiyalarda alkışlarla ve sloganlarla birlikte yemek paydosuna çıkan, birlikte işbaşı yapan işçiler, “MESS dayatmalarına ve sefalet ücretine hayır” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
Türk Metal üyesi işçiler fazla mesaiye kalmayacak
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