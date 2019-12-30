A Haber'in "Aç kalmak ömrü uzatıyor" haberi tepki çekti

A haber yine skandal bir habere imza attı.

Asgari ücret zammının büyük tepki çektiği, işçilerin “açlığa mahkum ediliyoruz” diyerek tepki gösterdiği bugünlerde A haber “Uzun süre aç kalmak ömrü uzatıyor” diyerek bir haber yayınladı.

Haberde “Günde 16-18 saat aç kalmak ömrü uzatıyor” denildi. Açıklamanın Amerika’dan geldiği iddia edilen haberde, aralıklı oruç diyetinin bir çok hastalığı engellediği de söylendi. Haberde uzun süreli uygulanmasının önerilmediği de aktarıldı.

Sosyal medyada habere tepkiler de gecikmedi.