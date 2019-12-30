30 Aralık 2019 13:12
A Haber'in "Aç kalmak ömrü uzatıyor" haberi tepki çekti
A haber'in "Günde 16-18 saat aç kalmak ömrü uzatıyor” diyerek yaptığı haber sosyal medyada tepki çekti: Yakında açlıktan ölmenin de yararlarını anlatır bunlar
Ekran görüntüsü Youtube'dan alınmıştır.
A haber yine skandal bir habere imza attı.
Asgari ücret zammının büyük tepki çektiği, işçilerin “açlığa mahkum ediliyoruz” diyerek tepki gösterdiği bugünlerde A haber “Uzun süre aç kalmak ömrü uzatıyor” diyerek bir haber yayınladı.
Haberde “Günde 16-18 saat aç kalmak ömrü uzatıyor” denildi. Açıklamanın Amerika’dan geldiği iddia edilen haberde, aralıklı oruç diyetinin bir çok hastalığı engellediği de söylendi. Haberde uzun süreli uygulanmasının önerilmediği de aktarıldı.
Sosyal medyada habere tepkiler de gecikmedi.
Asgari Ücretlilere Yerli Otomobil'i bile unutturacak kadar güzel bir haber gelmiş A Haber'den—
Ne kadar aç kalırsan o kadar uzun yaşarsın.......... pic.twitter.com/WcEUKwRIs2Reklam