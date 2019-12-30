Batıda fırtına etkili oluyor: Dev dalgalar oluştu, ulaşım aksadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı (Afet Koordinasyon Merkezi) AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da esen rüzgar, öğleden sonra fırtınaya dönüştü. Güney Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle deniz ulaşımı sağlanamazken, Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da halihazırda kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgarın öğle saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak salı (yarın) sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde 5°C’ler civarına gerilemesi beklenen sıcaklıkların fırtına nedeni ile ölçülenden 4°C daha soğuk hissedileceği evsiz ve sokakta kalan vatandaşlar için donma tehlikesi oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kategoride uyarı yayınladığı İstanbul'da fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Fotoğraf: DHA

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde fırtınanın yanı sıra yağmur ve soğuk hava da etkili oluyor. Taksim'de hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçülürken, hızı saatte 38 kilometreye ulaşan rüzgarın azizliğine uğrayan yurttaşlar, yürümekte zorluk yaşadı.

KARABURUN'DA FIRTINA: DEV DALGALAR OLUŞTU

Fotoğraf: DHA

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Karaburun'da dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın etkili olacağını duyurulmuştu. Meteorolojinin uyasının ardından İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Karaburun'da da etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

ŞİLE'DE FIRTINANIN ETKİSİ SÜRÜYOR

Fotoğraf: DHA

Şile'de fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu, balıkçılar avlanmaya çıkamadı. Fırtınanın etkisi sürüyor.

GÜNEY MARMARA'DAKİ ADALARA DENİZ ULAŞIMI SAĞLANAMIYOR

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı poyraz, Güney Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor. Saatteki hızı 90 kilometreye varan poyraz nedeniyle Gestaş firmasınca tüm ada seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Buna göre, Kuzey Ege'de Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında, Güney Marmara'da ise Erdek'ten Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılamıyor.

Çanakkale'de poyraz ile birlikte soğuk hava da etkili oluyor. Kent merkezine yağmur, bazı ilçelerin yüksek kesimlerine ise kar yağıyor. Çanakkale merkezde kordon boyunda rıhtıma vuran dalgaların insan boyunu aştığı görülüyor.

BİGA'DA FIRTINA NEDENİYLE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI UÇTU

Fotoğraf: DHA

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, fırtına nedeniyle Biga ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatının cadde üzerine düşme anında bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çatının parçalarının uçtuğu cadde üzerinde bazı işyerleri zarar gördü. İşyeri sahipleri durumu Biga Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, parçaları toplayıp, götürdü.

Fotoğraf: DHA

(HABER MERKEZİ)

Meteorolojiden kar, yağmur ve fırtına uyarısı: İstanbul için "turuncu" uyarı verildi

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