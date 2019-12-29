Meteorolojiden kar, yağmur ve fırtına uyarısı: İstanbul için "turuncu" uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Antalya, Adana ve Mersin'de kuvvetli yağış ve olumsuz hava şartlarının etkili olması bekleniyor. İstanbul için de turuncu kodlu uyarı veren Meteoroloji, rüzgar şiddetinin saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL İÇİN "TURUNCU" UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için ‘turuncu' uyarı verildi. Yapılan uyarıda, “Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 kilometre) esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Şiddetli fırtınanın bugün gece saatlerinden itibaren başlayacağı ve 31 Aralık sabah saat 09.00'da sona ereceğinin bilgisi paylaşıldı.

ADANA, MERSİN VE ANTALYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji'den aktarılan son bilgilere göre; Adana, Mersin ve Antalya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Oluşabilecek sel ve su baskını, yıldırım, yağış anında ulaşımda aksama gibi hadiselere karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

KONYA VE KARAMAN'DA KAR

Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

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