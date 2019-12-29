29 Aralık 2019 16:29

Van YYÜ öğrencileri tacize isyan etti: Çözüm olmayınca herkese şüpheyle yaklaşıyoruz

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde açıca çıkan taciz olayının ardından görüştüğümüz öğrenciler "Herkesten şüphelenir hale geldik, kimseyle yalnız kalmamaya çalışıyoruz" diyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Fotoğraf: yyu.edu.tr

    • Paylaş

    Taciz olayıyla gündeme gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenciler tedirgin.

    Taciz skandalı, birçok öğrencinin İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı, Ensar Vakfı Üyesi ve eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Ş.G. tarafından taciz edildiğini açıklaması ve şikayetçi olması ile ortaya çıkmıştı.

    Ş.G. hakkındaki şikayetlerin ardından başka öğretim görevlileri tarafından da tacize uğrayan öğrenciler paylaşımlarda bulunmaya başladı. Öğrenciler yüksek lisansa kabul bahanesiyle tacize uğradıklarını, ailelerinin tehdit edildiğini açıkladı.

    Yaşananları Ekmek ve Gül'e anlatan Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, endişeli olduklarını dile getirdi ve acilen önlem alınmasını istedi.

    "TEDİRGİNİZ"

    Güvenlik kaygısı nedeniyle isimlerini vermek istemeyen öğrenciler, en çok da taciz olaylarının üzerine gidilmemesinden şikayetçi. Taciz karşısında gereken adımların atılmadığını, yaptırımların uygulanmadığını dile getiren öğrenciler bu durumun istismarcıları daha cüretkâr hale getirdiğini düşünüyor. Bir öğrenci “Ceza, kişinin yaptığı uygunsuz davranışından dolayı aynı şeyi yapmaması için başvurulan bir yöntemdir. Eğer taciz ve tecavüzler azalması gerekirken sürekli artış gösteriyorsa bu da verilen cezaların yeterli olmadığını gösterir” dedi.

    İnsanlara güvenlerinin zedelendiğini dile getiren bir kadın öğrenci ise “Üniversitenin ve fakültenin güvenli bir ortamdan uzak oluşu beni tedirgin ediyor. Eminim benim gibi tedirgin olan çok öğrenci vardır. Üniversiteye belli bir amaç için geldiğimiz halde bu olaylardan dolayı hepimize hayallerimize odaklanmaktan çok, artık bu tür olaylardan nasıl korunacağımızı düşünüyoruz. Bu da güvensizlik yaratıyor. Haliyle hocalara, arkadaşlarımıza karşı tutumumuzu çok fazla etkiliyor bu olaylar. Herkese şüpheyle yaklaşıyoruz” dedi.

    Bir başka öğrenci de herkesten şüphe eder hale geldiklerini şu cümlelerle dile getirdi:

    “Artık yanımda en az bir arkadaşım olmadan yalnız başıma hiçbir hocanın odasına gitmiyorum. Bu sadece hocalar için de değil artık herkes için geçerli. Otobüste bile artık ayakta duramaz hale geldim gerekirse bir saat sırada bekliyorum ama yine de ayakta gitmeyi istemiyorum.”

    İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ: BÖLÜMÜMÜZDEN SOĞUDUK

    İlahiyat Fakültesindeki birçok öğrenci ise fakülteden soğumaya başladıklarını ifade etti.

    İlahiyat fakültesinden bir öğrenci, “Din alanında kendini kanıtlamış biri olarak gösterilen kişilerin bu olaylarda isminin geçiyor oluşu okuduğum bölümden beni soğutmaya başladı” derken başka bir öğrenci ise düşüncelerini şöyle ifade etti:

    “Bu olay, hocalara olan bakış açımı kesinlikle değiştirdi. Artık insanlara önyargıyla yaklaşmaya başladım. Hiç kimseye güvenemez oldum. Fakültemde de bu olayların meydana geliyor olması beni olduğum ortamdan uzaklaştırdı. Ülkemizde genelde din adamları ahlaklı insanlar olarak tanınır ama şu an durum hiç de öyle görünmüyor. Eğer bunlar kalkıp ‘Babanın kızına şehvet duyması haram değildir’ gibi fetvalar verirse toplum da bu sözde din adamlarının yollarından gider.”

    "SORUN SİSTEMDE, ŞİDDET DE TACİZ DE MEŞRULAŞTIRILIYOR"

    Üniversitede tacizin daha önceki dönemlerde de olduğuna dikkat çeken bir öğrenci ise daha kapsayıcı çözümlerin hayata geçmesi gerektiğini düşündüğünü dile getirdi:

    “Genel olarak sistemden gelen bir hata olduğunu düşünüyorum. Sistemin geçici, sadece bir olaya ilişkin değil kalıcı çözümlere ihtiyacı var. Toplumun en eğitimli kişileri bile tacize yöneliyorsa sorun cehalet sorunu değildir sadece. Kadınlar toplumdan uzaklaştırıldıkça, hakları gasbedildikçe kadına karşı şiddet ve taciz de bir o kadar meşrulaşıyor. ‘Kadın da şöyle yapsaydı, böyle davranmasıydı’ gibi söylemler de sorunu derinleştiriyor. Her durumda suçlu olarak kadının gösterildiği bir toplumdayız bu düşüncenin değişmesi sorunların da çözümünü getirebilir.” (EKMEK VE GÜL)

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki taciz skandalı büyüyor: 2 öğrenci daha şikayetçi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki taciz skandalı büyüyor: 2 öğrenci daha şikayetçi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki taciz iddiası Meclis gündemine taşındı

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki taciz iddiası Meclis gündemine taşındı

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    HDP İzmir 3. Olağan Genel Kurulunu yaptı: Yeni bir barış sürecinde AKP olamaz
    YAZARLAR
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    2020 kabustan çıkış yılı

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Yeni yıla girmek değil, eski yıldan çıkabilmek...

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Suçlular Aramızda: Sınıflar, çelişkiler, çatışmalar

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    En uzun gece...

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Ey İstanbul

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Nice revnaklı şehirler görünür dünyada…

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    2019’da iz bırakan bilimsel keşifler

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    İnanç

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    "Bir yemin ettim ki dönemem...” meselesi

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Afganistan savaşı

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Maymunun Kitabı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Evrensel dağıtanlara "çevreyi rahatsız etmek"ten ceza!
    Evrensel dağıtanlara "çevreyi rahatsız etmek"ten ceza!

    Elazığ'da polis, Evrensel gazetesi dağıtanlara "Çevreyi rahatsız ediyorsunuz" diyerek Kabahatler Kanunu'ndan para cezası yazdı.

    Pentagon: Kata'ib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenledik
    Pentagon: Kata'ib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenledik

    ABD Savunma Bakanlığı, Haşdi Şabi'nin içindeki en güçlü gruplardan Kata'ib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki üslerine hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

    İlkokul bahçesinde kız çocuklarını istismar eden şahıs tutuksuz yargılanıyor!
    İlkokul bahçesinde kız çocuklarını istismar eden şahıs tutuksuz yargılanıyor!

    Burdur'daki bir ilkokulun bahçesinde 5, 9 ve 11 yaşlarındaki üç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan 48 yaşındaki R.D. tutuksuz yargılanıyor.

    Beren Saat: Türkiye’de hiçbir kadın, hiçbir şeye 1-0 önde başlayamaz
    Beren Saat: Türkiye’de hiçbir kadın, hiçbir şeye 1-0 önde başlayamaz

    Oyuncu Beren Saat, "İşte erkek egemen toplum, halimiz ortada. Erkek egemen ve olmadı. Beceremediler. Şimdi bunu biraz değiştirmek lazım" dedi.

    Masadan kalkarız dedik!
    Masadan kalkarız dedik!

    Tes-İş Yatağan Şube Yöneticisi Kemal Özcan asgari ücret tartışmalarını yazdı.

    TMMOB Başkanı Koramaz: Kanal yapılırsa İstanbul yaşanamaz bir hal alacak
    TMMOB Başkanı Koramaz: Kanal yapılırsa İstanbul yaşanamaz bir hal alacak

    TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Kanal İstanbul’un yaratacağı sorunlara ilişkin hükümete uyarılarda bulundu.

    Konkordato ilan eden TEMSA, tüm işçileri fabrikaya çağırdı
    Konkordato ilan eden TEMSA, tüm işçileri fabrikaya çağırdı

    Konkordato ilan eden TEMSA, tüm işçileri yarın fabrikaya çağırdı. İşçilerle toplantı yapılacağı ve üretimin kısmi olarak başlayacağı aktarıldı.

    Van YYÜ öğrencileri tacize isyan etti: Çözüm olmayınca herkese şüpheyle yaklaşıyoruz
    Van YYÜ öğrencileri tacize isyan etti: Çözüm olmayınca herkese şüpheyle yaklaşıyoruz

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde açıca çıkan taciz olayının ardından görüştüğümüz öğrenciler "Herkesten şüphelenir hale geldik, kimseyle yalnız kalmamaya çalışıyoruz" diyor.

    Gazeteciye hapis, gazeteye tazminat
    Gazeteciye hapis, gazeteye tazminat
    Başka türlü bir şey…
    Başka türlü bir şey…
    "Sessiz Çanlar" belgeselinin ilk gösterimi 15 Ocak'ta
    "Sessiz Çanlar" belgeselinin ilk gösterimi 15 Ocak'ta
    Almanak 2019 | 2019'da en çok hangi dizileri izledik, tartıştık, konuştuk?
    Almanak 2019 | 2019'da en çok hangi dizileri izledik, tartıştık, konuştuk?
    27 Aralık haftasında vizyona giren filmler
    27 Aralık haftasında vizyona giren filmler
    Zamanda Yolculuk: Adana Tepebağ Evleri
    Zamanda Yolculuk: Adana Tepebağ Evleri
    HDP İzmir 3. Olağan Genel Kurulunu yaptı: Yeni bir barış sürecinde AKP olamaz
    HDP İzmir 3. Olağan Genel Kurulunu yaptı: Yeni bir barış sürecinde AKP olamaz

    HDP İzmir İl Örgütü 3. Olağan Genel Kurulunda konuşan Pervin Buldan, "Başlatılacak yeni bir barış sürecinde AKP olamaz. Bu süreç Türkiye toplumuyla gerçekleşecektir" dedi.

    Savunma Bakanı Akar Libya iç savaşı için göz kırptı
    Savunma Bakanı Akar Libya iç savaşı için göz kırptı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Libya açıklaması: Bize bir görev verilirse yapmaya hazırız.

    Meteorolojiden kar, yağmur ve fırtına uyarısı: İstanbul için "turuncu" uyarı verildi
    Meteorolojiden kar, yağmur ve fırtına uyarısı: İstanbul için "turuncu" uyarı verildi

    Meteorolojiden yapılan açıklamada Antalya, Adana ve Mersin'de kuvvetli yağış; İstanbul'da da kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu.

    CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Tarımda yasaklanmış ilaçlar kullanılıyor
    CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Tarımda yasaklanmış ilaçlar kullanılıyor

    CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’den gönderilen gıda ürünlerinde pestisit kalıntıları nedeniyle 722 adet kayıt olduğunu açıkladı.

    CHP, Saray’ın 2019 notunu açıkladı: İşsizlikte başı çekiyor, özgürlüklerde sonuncu
    CHP, Saray’ın 2019 notunu açıkladı: İşsizlikte başı çekiyor, özgürlüklerde sonuncu

    CHP Bilim Platformu, “Saray Rejimi Türkiye’yi Geriletiyor: Uluslararası Endekslerde Küme Düşen Türkiye” başlıklı politika notunu açıkladı.

    Görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti… Zehirlenen köpeğe ilişkin adli soruşturma
    Görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti… Zehirlenen köpeğe ilişkin adli soruşturma

    Hatay'da zehirlenen bir köpeğin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi, "Bir çoban kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi" dedi.

    9 maddede 2019’da siyasette yaşananlar: Kaybettikçe saldırganlaşan bir iktidar
    9 maddede 2019’da siyasette yaşananlar: Kaybettikçe saldırganlaşan bir iktidar

    Yerel seçimlerden, kayyum atamalara, “tek adam sistemi” tartışmalarında dış politikadaki manevraların içe yansımalarına 2019’un öne çıkan siyasi gelişmeleri...

    EMEP: Roboski Katliamı, iktidarın Kürt sorununa yaklaşımın aynasıdır
    EMEP: Roboski Katliamı, iktidarın Kürt sorununa yaklaşımın aynasıdır

    EMEP Bölge Örgütü'nden Roboski Katliamı açıklaması: Katliamının ardından dönemin genelkurmay başkanına ‘hassasiyetleri için’ teşekkür eden Erdoğan’ın iktidarı, bugün kayyum atıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Asgari ücretlinin montu yırtık, cebi delik
    Asgari ücretlinin montu yırtık, cebi delik

    İktidarın, ‘Asgari ücretlilere refah sağladık’ iddiasını Esenyurt'ta lüks kulelerin dibinde yaşayan emekçilere sorduk. Yırtık montlarını gösteren emekçiler nasıl bir refah yaşadıklarını anlattı.

    Bakan Akar: İdlib’deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız
    Bakan Akar: İdlib’deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: İdlib’teki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Burada kalmaya devam edeceğiz.

    Almanak 2019 | 12 maddede bu yılın yalan haberleri
    Almanak 2019 | 12 maddede bu yılın yalan haberleri

    Kadınların ezanı yuhaladıkları provokasyonundan, aslında Erzincanlı olan bir kişinin "Suriyelinin denizde nargile sefası" diye sunulmasına kadar 2019'un yalan haberlerinden öne çıkanları derledik.

    Evrensel, öğrenen bir gazetedir!
    Evrensel, öğrenen bir gazetedir!

    Her gün türlü yalanları, gönüllü iktidar yalakalığını, savaş kışkırtıcılıklarını gazetecilik diye halkın önüne koyanlar, ‘amiral gazete’ olmak ya da ‘en iyi olmak’ gibi iddialarla da yarış halindeler.

    2020 yeni mücadeleler vadederek geliyor!
    2020 yeni mücadeleler vadederek geliyor!

    Bütün eylemler iş, ekmek gibi ekonomik taleplerle başladı. Hızla iktidardan işçi sınıfı ve emekçiler adına hak talep eden eylemlere dönüşerek siyasi bir karakter kazandı.

    ‘Gitmekte ve gelmekte olanın’ 2019 bilançosu
    ‘Gitmekte ve gelmekte olanın’ 2019 bilançosu

    Duruma itiraz eden herkesi “Sesinizi çıkarmayın, hepimiz aynı gemideyiz. Yoksa İsrafil surunu vurur” diye tehdit ediyorlar. Ama buna rağmen gerileme ve yıpranmayı engelleyemiyorlar.

    Kapitalist saldırı, işçi sınıfı ve mücadele
    Kapitalist saldırı, işçi sınıfı ve mücadele

    Geride bıraktığımız yılda işçi ve emekçilere dönük çok yönlü saldırılar devam etti. Grevler, direnişler ve sokak eylemleriyle saldırılara yanıt veren işçi ve emekçiler kazanımlar da elde etti.

    Çözümsüzlük girdabının derinleştiği bir yıl
    Çözümsüzlük girdabının derinleştiği bir yıl

    Erdoğan iktidarının içeride ve dışarıdaki adımları çözümsüzlük girdabını derinleştirmekle kalmadı, bölgede paylaşım mücadelesi içinde olan emperyalist güçlerin sorunu kullanma zeminini de genişletti.