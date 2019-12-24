Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki taciz skandalı büyüyor: 2 öğrenci daha şikayetçi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı, Ensar Vakfı Üyesi ve eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Ş.G.'nin tacizine uğradığını söyleyerek şikayetçi olan öğrencilerin sayısı artıyor.

2 gün önce karakola giden bir öğrenci Ş.G. tarafından taciz edildiğini ve buna maruz kalanın sadece kendisi olmadığını söylemişti. Kadın öğrencinin başvurusunun ardından aynı fakültede okuyan iki kadın öğrenci daha bugün karakola giderek Ş.G.'nin kendilerine tacizde bulunduğu belirterek şikayetçi oldu.

İKİ ÖĞRENCİ DAHA ŞİKAYETTE BULUNDU

Mezopotamya Ajansından Adnan Bilen'in haberine göre karakola giderek şikayette bulunan bir öğrenci Ş.G.'nin kendisini hem odasında hem de sosyal medya aracılığıyla taciz ettiğini belirtti. Ş.G.'nin sürekli kendisinden fotoğraf istediğini söyleyen kadın öğrenci, bu tacizin uzun süre boyuna devam ettiğini aktardı. Ş.G.'nin kendisini sürekli odasına çağırarak taleplerde bulunduğunu anlatan öğrenci, korktukları için şu ana kadar şikayette bulunmadığını, bir arkadaşının şikayeti sonrası başvura yapmaya karar verdiğini anlattı.

Şikayette bulunun bir diğer kadın öğrenci de yine birçok kez Ş.G.'nin tacizine maruz kaldığını söyledi.

Birçok öğrencinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden de birçok şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Ş.G.'nin ifadeye çağrılacağı belirtildi.

REKTÖRLÜK AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan bir grup öğrenci, yaşananlara ilişkin bir araya gelerek taciz olaylarının teşhir edilmesi için tartışma yürüttü.

Rektörlük ise skandala dair halen bir açıklama yapmadı.

KONU BAKAN SELÇUK'A SORULDU

Skandal TBMM'ye taşındı. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a olayla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığını, iddiaların üstünün örtüldüğü iddiasına dair soruşturma başlatılıp başlatılmadığını ve benzer saldırılara ilişkin önlem alınıp alınmadığını sordu.

Muazzez Orhan, Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti:

Yüzüncü Yıl Üniversitesinde İlahiyat Ana Bilim Dalı Başkanlığındaki taciz iddialarına dair herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Soruşturma kaç kişi hakkında açılmıştır?

Üniversitede taciz iddiaları savcılığa aktarılmadan önce üniversite yönetimine iletildiği halde iddiaların üstünün örtüldüğü iddiası nedeniyle fakülte ve üniversite yöneticileri hakkında açılan bir soruşturma var mıdır?

Tacize uğradıkları iddia edilen öğrencilere yönelik tacizci olduğu iddia edilen profesör başta olma üzere muhtemel yeni saldırıların önlenmesi amacıyla herhangi bir tedbir alınmış mıdır?

Öğrencilerin kişisel dokunulmazlık hakları, eğitim ve diğer haklarının korunması için hangi önlemler alınmıştır?

Erkek öğretim üyelerinden kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla bakanlığınızın uyguladığı özel politikalar nelerdir?

NE OLMUŞTU?

YYÜ İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı, Ensar Vakfı Üyesi ve 2011 yılında yapılan seçimlerde AKP'den aday adayı olan Prof. Dr. Ş.G.'nin birçok öğrenciyi taciz ettiği ileri sürülmüştü. Bir öğrencinin karakola başvurusuyla ortaya çıkan olay sonrası öğrencinin babası Ş.G. tarafından tehdit edilmişti. Tehdit sonrası kadın öğrencinin babası da Ş.G. hakkında şikayette bulunmuştu. Baba ve kızının suç duyurusu üzerine savcılık, fakültenin tüm kameralarının incelenmesini istemiş, polislerin üniversitede kamera kayıtlarına el koyduğu ortaya çıkmıştı. (HABER MERKEZİ)

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