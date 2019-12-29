Kars'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kars Sarıkamış'ta saat 14:20 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita Mapquest'ten alınmıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 14:20 sularında Kars Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Erzurum Narman'a 26 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.(HABER MERKEZİ)
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