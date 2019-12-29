Akşener'in danışmanı Gazeteci Murat İde'ye saldıran 6 kişi serbest bırakıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili olarak 8 şüpheliden 6'sı yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişiden 1'i savcılık, 5'i mahkeme tarafından adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Dün gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alınmış, araçlardan biri polis tarafından durdurulmuştu. Araçtaki E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulunmuştu. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, polisin çalışmaları sonucunda 5 şüpheli daha yakalandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde'nin İstanbul Sarıyer'deki ikameti önünde darp edilmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu; söz konusu saldırıyı gerçekleştiren 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 6 şüpheli bugün adli mercilere mevcutlu olarak sevk edilecektir. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili adli süreç devam etmektedir" denildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kalan 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. 6 şüpheliden 1'i savcılık, 5'i mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜN EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı, KRT TV programcısı, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde dün KRT'de 11:00'da yayınlanan "Burası Çok Önemli" isimli programdan sonra evine gitmek üzere yola çıktı ve evinin önünde saldırıya uğradı. İde’yi yol boyunca 3 aracın takip ettiği, saldırıyı 7-8 kişilik bir grubun gerçekleştirdiği öğrenildi.

“TEHDİTLER GELİYORDU”

Tedavisinin ardından poliste ifade veren Murat İde şunları söyledi: “Benim ruhsatlı silahım var. O yere düşünce onu görüp kaçtılar. Bir süredir bu konuda hadiseler oluyor diğer meslektaşlara da. Bir süredir böyle bir bilgimiz vardı bir hazırlık olduğuna dair. Daha dikkatli ve temkinli davranıyorduk. Yazılarla ilgili birtakım tehditler geliyordu ama bunları çok önemsemiyordum. Hoş olmayan şey fikri bir mücadelenin sokağa düşürülmüş olması. Hiç kimseye yakışmıyor. Hele ki geçmişte kıymet verdiğimiz insanların talimatı ile olması hakikaten yakışmıyor ama netice itibari ile yaşandı.”

Geçtiğimiz günlerde Sabahattin Önkibar, Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ ve Yeniçağ eski Ankara Temsilcisi Ahmet Takan da saldırıya uğramıştı.

3 GÜN ÖNCEKİ YAZISINDA BAHÇELİ’Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kanal İstanbul” konusunda bir açıklamada bulunmuştu. Bahçeli, “Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir” diye belirtmişti. Bahçeli’nin bu sözlerinden sonra arşivi hatırlatılmış ve 2011 yılında söz konusu proje ile ilgili söyledikleri gündeme gelmişti. Murat İde ise 25 Aralık tarihli köşesinde, “Devlet Bey, ben yoruldum!” başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Bahçeli’nin 2011 yılındaki sözleri İstanbul Bayrampaşa’da söylediğini belirten İde, kendisinin de o konuşma esnasında orada olduğunu hatırlattı. Bir zamanlar Bahçeli’nin yakınında olan isimlerden olan İde, 8 yıl içinde Bahçeli’nin “Kanal İstanbul” sözlerindeki değişiklik için, “Yok canım, yanlış okuyorum herhalde dedim. Dün, ‘Soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir proje’ diyerek karşı çıkılan Kanal İstanbul’a, bugün karşı çıkanlara, ‘şuursuz ve gayrı milli’ demek. Bir gerekçe aradı içimdeki ses” diye ifade etti. İde, “Dün söylenenlere bir daha baktım. Bugün söyleneni bir kez, birkaç kez daha okudum. Ve karar verdim. Ben yoruldum. Ben usandım. Ben sustum” diye belirtti.

MHP İDE’Yİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, saldırıdan iki gün önce yaptığı yazılı açıklamada, “‘Ben yoruldum. Ben usandım. Ben sustum’ diyen ve açıklamaları çarpıtmak üzerine kurulu gazetecilik anlayışına sahip yabancı ‘ide’lere ‘Yorulmazsın, usanmazsın’ demiyoruz, ‘Sen utanmazsın, sen arlanmazsın’ diyoruz” diyerek İde’yi hedef göstermişti. (HABER MERKEZİ)

Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ sokak ortasında saldırıya uğradı

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