28 Aralık 2019 15:10

Av. Nurettin Tanış: Mülteci politikası farklı olsa Mustafa el Recep yaşıyor olacaktı

Adana’da cansız bedeni yol kenarında bulunan mülteci işçi Mustafa el Recep’in intihar ettiği ortaya çıktı. Av. Nurettin Tanış, mülteci politikaları farklı olsaydı Recep’in yaşıyor olacağını söyledi.

Adana'da yol kenarında üzeri battaniye ile örtülmüş halde bulunan ceset

Fotoğraf: DHA

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    Volkan PEKAL
    Adana

    Adana’da çalıştığı fabrikada ölen ve cansız bedeni yol kenarında bir battaniyeye sarılı bulunan mülteci işçi Mustafa el Recep’in ölüm nedeninin intihar olduğu ortaya çıktı. Dosyayı inceleyen Avukat Nurettin Tanış, bir insanın cansız bedenin yol kenarına bırakılmasının vahametinin ve onu intihara sürükleyen koşulların sorgulanması gerektiğini söyledi. Tanış, mültecilere yönelik politikalar farklı olsaydı Recep’in yaşıyor olabileceğini ifade etti.

    Mustafa el Recep’in hikayesi savaştan kaçarken mülteci haklarına sahip olmadığı için sigortasız çalışmaya mahkûm edilen milyonlarca mülteci işçinin hikayesinden farklı değil. Mustafa el Recep’in ölümüyle ilgili hazırlanan adli tıp raporuna göre ölüm sebebi intihar. Ancak patronunun onu hurdaya çıkmış makine gibi yol kenarına bırakması ile onu intihara götüren sebep aynı. Mustafa el Recep’in ölümüyle ilgili dosyayı inceleyen Adana Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Nurettin Tanış, eldeki bulguların şüpheli ölüm ya da iş kazasına işaret etmediğini ancak Recep’i intihara sürükleyen koşulların mülteciler ihtiyaç olunduğunda çalıştırılan ve onları ucuz iş gücü olarak görülmelerini sağlayan kayıt dışı çalışma koşulları olduğuna dikkat çekti.

    Oğlunun ifadesine göre Mustafa El Recep, daha iyi bir yaşam için eşi ve 4 çocuğu ile birlikte İstanbul’a taşınmış. Büyük oğlu ile birlikte tekstilde çalışan El Recep eşiyle sorunlar yaşamaya başlamış. Tartışmalar sonrası eşi küçük çocuklarını da alarak, İzmir’de evli olan kızının yanına gitmiş. Oğlu, ifadesinde bu olaydan sonra babasının intihar girişiminde bulunduğunu ve bir süre sonra da ortadan kaybolduğunu anlattı. Dosyadaki ifadelere göre Adana’da tanımadığı bir mülteci işçi aracılığıyla fabrikaya giren Mustafa el Recep, 3 hafta sonra intihar etmiş.

    KÖTÜ ÇALIŞMA VE YAŞAM KOŞULLARI

    Suriye’den gelen mültecilerin ucuz iş gücü olarak görüldüğü, sigortaları yapılmadan çalıştırıldıkları için sorunlar yaşadığını ifade eden Av. Nurettin Tanış, “Az miktarda para alıyorlar. Bir işçiye sigorta primi ile birlikte 3 bin lira vermesi gerekirken mültecileri sigortasız çalıştırıp bin lira veriyorlar. Öyle olunca geçinemiyorlar. Kendi topraklarından kaçıp gelmişler. Belki birçoğu Suriye’de daha iyi hayat koşullarında çalışıyordu. Burada kötü koşullarda yaşıyor, kötü işlerde çalışıyorlar. Recep’in eşinden ayrılmasının temel nedeni de ekonomik problemler.  Anne iki küçük çocuğunu alıp İzmir’e yerleşiyor. Ondan sonra bu olay psikolojik soruna dönüşüp intiharla sonuçlanıyor” dedi.

    "RECEP YAŞAYABİLİRDİ"

    Sorunun münferit değil toplumsal olduğunu ifade eden Tanış, devlet kayıt dışı çalışmayla ilgili yeterli denetimleri sağlasa ve mültecilerin yaşadığı problemlerin bertaraf edilmesi yönünde politikalar üretseydi Recep’in bugün yaşıyor olabileceğini söyledi.

    Otopsi raporunda Recep’in öldürüldüğüne ya da iş kazasında hayatını kaybettiğine dair bir bulgu olmadığını ifade eden Tanış, “Silahla ya da bıçakla oluşabilecek öldürücü bir darbe ya da darp yok. Boynunda ip izi var. Şüpheli ölüm dosyası olarak değerlendiremiyoruz. Bir insanın yol kenarına bırakılması vahim bir sorun ancak iş yeri sahibi dava açılınca muhtemelen tahliye olacak. Olayı bildirmeme konusunda yargılanacaktır. Her ihtimale karşı şüpheli ölüm şeklinde değerlendirip tutuklamış” dedi.  

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