Osmaniye’de bir kadın babası tarafından katledildi
Osmaniye’de 23 yaşındaki Tuğba Kaya babası tarafından öldürüldü.
Fotoğraf: MA
Osmaniye Merkez’e bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde Tuğba Kaya (23) adlı kadın evinde ateşli silahla katledildi.
MA'nın edindiği bilgiye göre Kaya'nın yaşadığı eve babası İsmail Kaya geldi. Bir süre sonra evden silah sesi duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından Kaya’nın babası İsmail Kaya ve eşi Kadir Kaya gözaltına aldı. İsmail Kaya'nın kızı ile tartıştığını belinde taşıdığını ve tabancayla öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Sorgusu tamamlanan zanlı İsmail Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kaya’nın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak defnedildi. (HABER MERKEZİ)
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