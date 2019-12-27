Her Yer Kazdağları: Ruhsatsız şirket, kanuna aykırı faaliyet mi yürütüyor?

Baykal SAĞLAM

Çanakkale

Her Yer Kazdağları grubu tarafından, ruhsatsız Kanadalı altın şirketi Alamos Gold ve yerli iş birlikçisi Doğu Biga Madencilik’in hâlâ faaliyet yürüttüğüne yönelik fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kamyonların orada olmasının ve kepçenin çalışmasının sebebi başka bir yerden üst toprak taşınması mı? Ruhsatsız Alamos Gold ve Doğu Biga Madencilik kanuna aykırı bir faaliyet mi yürütüyor” diye soruldu.

Alamos Gold ve Doğu Biga Madencilik tarafından başlatılan doğa talanı ve altın madeni faaliyeti, ülke ve dünya genelinde tepkiyle karşılanmış, siyaset ve sanat dünyasından birçok isim, Kazdağları’na destek vermişti. "Su ve Vicdan Nöbeti" olarak başlatılan mücadele, hâlâ devam ediyor. Direnişçiler, altın madeni sahasına günlük ziyaretlerini sürdürerek, kontrollerini yapıyorlar.

13 Ekim tarihinde ruhsat süresi dolan altın şirketinin ruhsatı yenilenmemişti. Alamos Gold ve Doğu Biga Madencilik tarafından yapılan açıklamada da faaliyetlerin ileri bir tarihe ertelendiği belirtilmişti. Ancak, Su ve Vidan Nöbeti direnişçileri, günlük ziyaretleri sırasında geçtiğimiz günlerde altın madeni sahasında 18 hafriyat kamyonu ve bir kepçe gördüklerini, sonraki gün ise 31 hafriyat kamyonu ve çalışan 1 kepçeye rastladıklarını belirterek, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştılar.

Her Yer Kazdağları grubu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Şirketin işletme ruhsatının bitiş tarihi olan 13 Ekim sonrası kanunsuz olarak yürüttüğü tüm faaliyetleri gerek kamuoyu gerekse ilgili kamu kurumları ile paylaştık. Son iki gündür maden sahasında bazı hareketlilikler gözlemledik. Dün maden sahasında 18 hafriyat kamyonu ve bir kepçe vardı. Bugün 31 hafriyat kamyonu ve çalışan 1 kepçe vardı. Çalışan kepçe tespitimiz sonrası en yakın kolluk kuvveti karakolu olan, Kirazlı Jandarma Karakolu'na ihbarda bulunduk. Gelen kolluk kuvvetleri konuyla alakalı tutanak tuttular ve mahkemenin talep etmesi durumunda bu tutanağı mahkeme ile paylaşabileceklerini ilettiler. Buradan tüm yetkililere soruyoruz. Kamyonların orada olmasının ve kepçenin çalışmasının sebebi başka bir yerden üst toprak taşınması mı? Ruhsatsız Alamos Gold ve Doğu Biga Madencilik kanuna aykırı bir faaliyet mi yürütüyor” denildi.

Kaz Dağları’nı adım adım kazıyorlar!

5 soruda Kaz Dağları talanı

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