Ali İsmail'in katili mağdur kabul edildi: İktidar hukukunun işlendiğinin kanıtı

Mehmet DÖNMEZ

Hatay

Gürkan Korkmaz, kardeşi Ali İsmail Korkmaz'ın katilinin Gezi davasına mağdur sıfatı ile müdahil edilmesine tepki gösterdi. Korkmaz, “İktidarın hukukunun işlediğinin bir göstergesi. Mezardaki kardeşimin kemiklerini sızlatan bir karar” dedi.

Ali İsmail Korkmaz’ın Gezi direnişi sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülmesine ilişkin 10 yıl 10 ay ceza alan Mevlüt Saldoğan’ın Gezi davasının dördüncü duruşmasında "mağdur" sıfatıyla katılım talebinin kabul edilmesine Av. Gürkan Korkmaz tepki gösterdi.

Kararın, hukuktan ve adaletten yoksun bir karar olduğunu ifade eden Korkmaz, "Gezi sürecinde bir genci öldürdüğü mahkeme kararı ile sabit olan ve iç hukuk yollarınca tespit edilmiş, Yargıtay tarafından onanmış bir katilin ‘Gezi döneminde ben de mağdur oldum, ayağım incindi’ demesi akla mantığa sığmıyor. ‘Ben bir genci öldürürken ayağım incindi’ diyor teknik olarak ve mahkeme de ‘Sen Gezi’de yaralanmışsın, Gezi’nin bir mağdurusun’ deyip davaya katılma talebini kabul ediyor. Mezardaki kardeşimin kemiklerini sızlatan bir karar” dedi.

"GEZİ İTİBARSIZLAŞTIRILMAK İSTENİYOR"

Kararın bariz bir şekilde Gezi olaylarını itibarsızlaştırmak amacını taşıdığını söyleyen Korkmaz, “Ali İsmail davasını itibarsızlaştırmak, Ali İsmail’in ölümünde oluşan kamuoyu desteğini itibarsızlaştırmak istiyorlar. Temelinde hukuksuzluk, adaletsizlik var. Sadece yönetenlerin iktidarın hukukunun işlediğinin de bir göstergesidir bu karar başlı başına. Davamızın takipçisiyiz, hak yerini bulana kadar bu davayı sürdüreceğiz” dedi.

"DAVAMIZ ŞU AN ANAYASA MAHKEMESİNDE"

Davada 4 polis ve 4 fırıncının ceza aldığını hatırlatan Korkmaz, “Ali İsmail’in davasında verilen cezayı Anayasa Mahkemesine taşıdık. Çünkü kasten cinayetten değil yaralanmadan ceza verilmişti ama dış etkenlerden dolayı ölümün gerçekleştiği gibi dosya kapsamına, bilirkişi raporuna, otopsi raporuna aykırı bir şekilde karar verildi" dedi.

Korkmaz, "Sadece biri basit yaralamadan ceza aldı. Davamız Anayasa Mahkemesinde inceleniyor, oradan da istediğimiz gibi bir sonuç çıkmazsa AİHM’ye gideceğiz” dedi.

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